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Монтираха 146 прожектора на стадион "Христо Бонев"

  • 15 окт 2026 | 14:38
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Монтираха 146 прожектора на стадион "Христо Бонев"

Работата по изграждането на новото осветление на стадион "Христо Бонев" в квартал "Лаута" продължава в бързи темпове. От Локомотив (Пловдив) се похвалиха, че вече са монтирани всичките 146 прожектора на четирите козирки.

Сега предстои работата по основното захранване на междинните табла, като за целта ще са необходими кабели с обща дължина 17 километра. След това ще се пристъпи към прецизната настройка на прожекторите.

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БФС с ултиматум към Локо (Пд), "смърфовете" трябва да оправят куп неща до месец или отиват в друг град

"Черно-белите" информираха, че тревното покритие също се подобрява.

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