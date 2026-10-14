Локо (Пловдив) се нуждае от 235 000 на месец

Локомотив Пловдив е с месечен бюджет от 235 000 евро на месец, пише "Тема Спорт". Тази сума е нужна, за да може да се покрият всички пера в клуба - от първия отбор до детско-юношеската школа. Това прави близо 3 милиона годишно. Толкова поиска собственикът Христо Крушарски да бъдат депозирани в касата, за да даде акциите. Както е известно, бизнесменът се оттегли в началото на октомври, обявявайки, че ще дава по 10 бона на месец и насочва инвестициите си към втородивизионния Рилски спортист. Все още "смърфовете" нямат нов собственик, но към тях има интерес от двама инвеститори.

За момента все още няма яснота за техните намерения. В понеделник Локомотив откри две дарителски сметки - едната е за първия отбор, другата - за школата. Привържениците на "черно-белите" събраха близо 12 хиляди евро (б.а. - 11 972) ден след началото на кампанията. Кметът на Пловдив Костадин Димитров се включи в инициативата и според публикуваните данни е превел 2000 евро.

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