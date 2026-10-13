Скръбна вест в Арсенал: на 92-годишна възраст почина почетният президент Кен Фрайър

Легендарният функционер на Арсенал Кен Фрайър почина на 92-годишна възраст. Той посвети цели 70 години от живота си на лондонския клуб, а след оттеглянето си от ръководните постове през 2020 година бе обявен за доживотен почетен президент на „артилеристите“.
Пътят на Фрайър в клуба започва още през 1950 година в билетната каса, преди през 1973 година да поеме длъжността секретар. Впоследствие той прекарва 23 години като управляващ директор на Арсенал.
Най-значимото му наследство остава ключовата роля в преместването на отбора от историческия стадион „Хайбъри“ на новото съоръжение „Емиратс“ в началото на века. През 2000 година Фрайър напуска позицията на управляващ директор, за да ръководи мащабния проект по изграждането на новия стадион заедно със своя близък приятел и съратник в борда Дани Фисман. Благодарение на техните усилия шест години по-късно Арсенал се нанесе в новия си дом.
За своя изключителен принос към футбола през 2000 година Фрайър бе удостоен с Ордена на Британската империя, както и със званието почетен гражданин на лондонския район Ислингтън. Въпреки че напусна директорския борд през 2020 година, той продължи редовно да посещава срещите на любимия си тим.
Роден именно в Ислингтън и познат сред всички в клуба просто като „г-н Фрайър“, той помага в касата за билети още четири години преди официалното му назначаване на работа. Като дете Фрайър редовно рита топка около „Хайбъри“. Според популярната клубна история през 1945 година той погрешка рита топката под личния автомобил на тогавашния мениджър Джордж Алисън, извел Арсенал до две титли на Първа дивизия и триумф във ФА Къп преди Втората световна война. Впечатлен от страстта на момчето, Алисън го наема като почасов разносвач на билети.
Тази емблематична случка е увековечена пред „Емиратс“ със статуя на младия Фрайър, играещ футбол. В негова чест в близост до стадиона е изграден и мост, носещ името „Кен Фрайър“.
От клуба почетоха паметта му с официално съобщение:
„С дълбока скръб съобщаваме за кончината на нашия доживотен президент Кен Фрайър. От основаването ни през 1886 година до днес много вдъхновяващи личности са тласкали клуба напред, но никой не е имал такова огромно влияние върху Арсенал като „г-н Фрайър“. Той оставя след себе си несравнимо наследство и живот, изцяло посветен на клуба. Наследство, което едва ли някога ще бъде повторено. Почивай в мир.“
Футболистите на Арсенал ще носят черни ленти в памет на големия клубен деятел в предстоящия двубой срещу Лил.
През 1957 година Фрайър се жени за своята съпруга Гуендолин, която почина през декември 2020 година на 88-годишна възраст след тежко боледуване от рак на панкреаса. Двамата имат син и дъщеря.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago