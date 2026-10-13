Скръбна вест в Арсенал: на 92-годишна възраст почина почетният президент Кен Фрайър

Легендарният функционер на Арсенал Кен Фрайър почина на 92-годишна възраст. Той посвети цели 70 години от живота си на лондонския клуб, а след оттеглянето си от ръководните постове през 2020 година бе обявен за доживотен почетен президент на „артилеристите“.

It is with profound sadness that we announce the death of Life President Ken Friar OBE. Since our formation in 1886, there have been many inspirational individuals who have driven our club forward, but no one has had an influence on Arsenal Football Club quite like ‘Mr Friar’ and he leaves an extraordinary life of service to the club as his legacy. One that will surely never be matched. Rest in peace ❤️ — Arsenal (@Arsenal) October 13, 2026

Пътят на Фрайър в клуба започва още през 1950 година в билетната каса, преди през 1973 година да поеме длъжността секретар. Впоследствие той прекарва 23 години като управляващ директор на Арсенал.

Най-значимото му наследство остава ключовата роля в преместването на отбора от историческия стадион „Хайбъри“ на новото съоръжение „Емиратс“ в началото на века. През 2000 година Фрайър напуска позицията на управляващ директор, за да ръководи мащабния проект по изграждането на новия стадион заедно със своя близък приятел и съратник в борда Дани Фисман. Благодарение на техните усилия шест години по-късно Арсенал се нанесе в новия си дом.

Rest in peace, Ken Friar ❤️ Ken dedicated more than 70 years of his life to Arsenal, starting as a 12-year-old matchday messenger boy before joining the club’s box office full-time in 1950. He rose through the ranks to become box office manager, assistant secretary, club secretary in 1973 and managing director in 1983. He played a huge role in negotiating player and managerial contracts, building relationships with supporters and the local community, and protecting the traditions of the club. Perhaps his greatest legacy was helping oversee Arsenal’s move from Highbury to the Emirates Stadium, working tirelessly to secure the club’s future for generations to come. He later served as an executive director before becoming Arsenal’s life president in 2020. From a young boy running messages at Highbury to one of the most influential figures in the club’s history, his life was Arsenal. Thank you for everything, Ken. An Arsenal legend who will never be forgotten. ❤️ — The Highbury Corner (@HighburyCorner_) October 13, 2026

За своя изключителен принос към футбола през 2000 година Фрайър бе удостоен с Ордена на Британската империя, както и със званието почетен гражданин на лондонския район Ислингтън. Въпреки че напусна директорския борд през 2020 година, той продължи редовно да посещава срещите на любимия си тим.

Роден именно в Ислингтън и познат сред всички в клуба просто като „г-н Фрайър“, той помага в касата за билети още четири години преди официалното му назначаване на работа. Като дете Фрайър редовно рита топка около „Хайбъри“. Според популярната клубна история през 1945 година той погрешка рита топката под личния автомобил на тогавашния мениджър Джордж Алисън, извел Арсенал до две титли на Първа дивизия и триумф във ФА Къп преди Втората световна война. Впечатлен от страстта на момчето, Алисън го наема като почасов разносвач на билети.

RIP Ken Friar an Arsenal legend https://t.co/k4LsgoTBoi — The Extreme Football Enthusiast (@ExtremeFootbal4) October 13, 2026

Тази емблематична случка е увековечена пред „Емиратс“ със статуя на младия Фрайър, играещ футбол. В негова чест в близост до стадиона е изграден и мост, носещ името „Кен Фрайър“.

От клуба почетоха паметта му с официално съобщение:

„С дълбока скръб съобщаваме за кончината на нашия доживотен президент Кен Фрайър. От основаването ни през 1886 година до днес много вдъхновяващи личности са тласкали клуба напред, но никой не е имал такова огромно влияние върху Арсенал като „г-н Фрайър“. Той оставя след себе си несравнимо наследство и живот, изцяло посветен на клуба. Наследство, което едва ли някога ще бъде повторено. Почивай в мир.“

Футболистите на Арсенал ще носят черни ленти в памет на големия клубен деятел в предстоящия двубой срещу Лил.

През 1957 година Фрайър се жени за своята съпруга Гуендолин, която почина през декември 2020 година на 88-годишна възраст след тежко боледуване от рак на панкреаса. Двамата имат син и дъщеря.

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Снимки: Imago