Тони Кроос прави важна крачка към треньорското поприще

Бившият полузащитник на Реал Мадрид Тони Кроос, който сложи край на състезателната си кариера през 2024 година, планира завръщане във футбола от треньорската скамейка на най-високо ниво. Германецът продължава да живее в Испания и вече е уведомил Кралската испанска футболна федерация за намерението си да се включи в предстоящите обучителни курсове за наставници.

Тръпката от играта явно липсва на 36-годишния германец, който прекара десет забележителни сезона в Реал Мадрид с актив от 465 мача и 28 попадения, преди сам да избере момента за оттеглянето си. Според информация на испанското издание „AS“, Кроос е подал заявка за участие в треньорския курс за периода 2027–2028 година, предназначен специално за бивши професионални играчи.

В момента бившият германски национал със 114 мача и 17 гола за родината си притежава лицензи, които му дават право да води отбори до Трета дивизия. Успешното завършване на предстоящата програма обаче ще му осигури мечтания ценз да застане начело на тим от испанската Първа дивизия. Кроос запазва отлични отношения с ръководството на Реал Мадрид и президента Флорентино Перес, като имаше възможност веднага да се присъедини към щаба на мадридчани. Въпреки че амбицията му в бъдеще е да води „белите“, той предпочита да се развива плавно и да кара „стъпка по стъпка“ в новата си професия.

🚨💣 BREAKING: Toni Kroos is now considering becoming a FIRST TEAM COACH. He has informed the RFEF that he wants to join their pro footballers’ coaching course next season. He’d receive the ‘A’ Coaching License, which would allow him to coach ANY team at ANY level. @diarioas https://t.co/mj8Qikp2kF — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 8, 2026

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