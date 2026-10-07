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Кейн: Показахме фантастичен футбол и можем да се гордеем

  • 7 окт 2026 | 01:25
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Кейн: Показахме фантастичен футбол и можем да се гордеем

Капитанът на английския национален отбор Хари Кейн изрази задоволството си след категоричния успех с 3:0 над Чехия в двубой от четвъртия кръг на Лигата на нациите. Нападателят се превърна в герой за „трите лъва“ на стадион „Уембли“, реализирайки две от попаденията за домакините.

„Получи се перфектна вечер – както в личен план за мен, така и за целия колектив. Лагерът беше доста натоварен и бе страхотно, че успяхме да го завършим подобаващо пред нашата публика на „Уембли“. Определено можем да се гордеем с такова представяне. Англия демонстрира фантастичен футбол, а за един нападател е истинско удоволствие да разполага с подобни шансове", заяви Кейн.

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Нападателят направи равносметка и за представянето на състава в последните четири мача, отчитайки преодоляването на трудното начало след загубата с 2:3 от Испания.

„Всичко тръгна от онзи първи двубой. Въпреки че резултатът срещу испанците не бе такъв, какъвто се надявахме, след това във всеки следващ мач показвахме израстване. Никога не е лесно да се пренастроиш и да влезеш в ритъм непосредствено след голям международен форум, но най-важното е, че намерихме правилния си облик", подчерта лидерът на Англия.

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В заключение Кейн коментира и силната вътрешна конкуренция за местата сред титулярите.

„Това е Англия и борбата за място в състава винаги ще бъде ожесточена. Ключовото е да се възползваш максимално от открилите се възможности. Всеки иска да бъде част от тима, а това единствено ни прави по-силни като отбор", подчерта капитанът.

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Снимки: Gettyimages

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