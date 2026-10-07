Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Англия

Тухел: Вдигнахме летвата много високо

  • 7 окт 2026 | 01:39
  • 135
  • 0
Тухел: Вдигнахме летвата много високо

Селекционерът на Англия Томас Тухел изрази задоволството си след категоричната победа с 3:0 над Чехия в среща от четвъртия кръг на Лигата на нациите. Специалистът похвали представянето на състава и отличи капитана Хари Кейн, който реализира две от попаденията за успеха.

„Това беше четвъртият ни двубой за едва три или четири дни. Отново показахме страхотна игра и се поздравихме с напълно заслужена победа“, коментира германският наставник след края на мача.

Рекордьорът Кейн поведе Англия към трета поредна победа с чиста мрежа
Рекордьорът Кейн поведе Англия към трета поредна победа с чиста мрежа

Тухел не спести суперлативи за Кейн: „Това е напълно в негов стил. Не приемам формата му за даденост – той е изключителен във всяка една среща.“

Треньорът на „трите лъва“ обърна внимание и на израстването на отбора.

Кейн: Показахме фантастичен футбол и можем да се гордеем
Кейн: Показахме фантастичен футбол и можем да се гордеем

„Всичко се дължи на тренировките, професионалното отношение, сплотеността и вярата в крайния успех. Фактът, че не отпаднахме още в груповата фаза на Световното първенство, определено ни направи по-силни. Демонстрираме високо ниво – така беше през целия период, така е и в момента. Човек се учи всеки ден и става по-силен с всяка изминала среща.“

Относно избора на титулярен състав и силната вътрешна конкуренция, специалистът добави: „При такова високо ниво на футболистите никога не е лесно да определиш стартовите единадесет. Радвам се, че всеки допринесе за победата и даде максимума от себе си заради националната фланелка и отбора. Момчетата вдигнаха летвата много високо – така изглежда отстрани, такава е атмосферата и вътре в колектива.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

"Златната резерва" Микел Мерино изведе Испания до обрат в Сплит

"Златната резерва" Микел Мерино изведе Испания до обрат в Сплит

  • 6 окт 2026 | 23:37
  • 16988
  • 57
Фаворитите взеха своето в последния ден в Лигата на нациите

Фаворитите взеха своето в последния ден в Лигата на нациите

  • 6 окт 2026 | 23:38
  • 16726
  • 3
Един от най-актуалните нападатели в Европа обясни защо е отказал поканата на Клоп

Един от най-актуалните нападатели в Европа обясни защо е отказал поканата на Клоп

  • 6 окт 2026 | 21:37
  • 3025
  • 2
Пореден играч на Наполи се контузи

Пореден играч на Наполи се контузи

  • 6 окт 2026 | 21:35
  • 2080
  • 0
Хари Кейн изравни рекорда на Питър Шилтън

Хари Кейн изравни рекорда на Питър Шилтън

  • 6 окт 2026 | 21:31
  • 3884
  • 3
Бундеслигата се стреми към запазване на правилото "50+1"

Бундеслигата се стреми към запазване на правилото "50+1"

  • 6 окт 2026 | 21:27
  • 922
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Значи можело! България удари Люксембург с красиви голове

Значи можело! България удари Люксембург с красиви голове

  • 6 окт 2026 | 23:35
  • 98184
  • 288
Краев "жегна" бившия селекционер: Излизахме без план и тактика, очаквахме да се сбием

Краев "жегна" бившия селекционер: Излизахме без план и тактика, очаквахме да се сбием

  • 7 окт 2026 | 00:33
  • 5433
  • 4
България U21 с горчив край на квалификациите

България U21 с горчив край на квалификациите

  • 6 окт 2026 | 21:15
  • 36878
  • 55
"Златната резерва" Микел Мерино изведе Испания до обрат в Сплит

"Златната резерва" Микел Мерино изведе Испания до обрат в Сплит

  • 6 окт 2026 | 23:37
  • 16988
  • 57
Рекордьорът Кейн поведе Англия към трета поредна победа с чиста мрежа

Рекордьорът Кейн поведе Англия към трета поредна победа с чиста мрежа

  • 6 окт 2026 | 23:35
  • 12710
  • 21
Изповедта на Кристиано: Мразя да ме лъжат, но ще си понеса наказанието и отново ще играя за Португалия

Изповедта на Кристиано: Мразя да ме лъжат, но ще си понеса наказанието и отново ще играя за Португалия

  • 6 окт 2026 | 21:45
  • 17155
  • 90