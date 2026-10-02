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Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity с втори драматичен успех в Испания

  • 2 окт 2026 | 22:35
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Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity с втори драматичен успех в Испания

Алекс "Rainwaker" Петров и CS2 отборът на Luminosity записаха втори пореден драматичен успех на Stake Ranked Episode 4 в Испания. След победата над B8 Esports българинът и съотборниците му се справиха и с BIG Clan с 2:1 (9-13, 13-5, 16-13).

Петров и компания стигнаха до успеха след три карти Inferno, Cache и Mirage. Срещата премина през множество обрати, но LG успя да затвори серията в решаващата трета карта.

С победата отборът си осигури място във финала на Upper Bracket, където ще срещне победителя от Nemiga Gaming и Alliance. Лукас "lux" Менегини бе на върха за победителите с 59 елиминации.

Снимка: HLTV

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