Българите от Magaza Esports отпаднаха от EMEA Masters след четвърта загуба

Magaza Esports приключи участието си в EMEA Masters, след като допусна четвърта загуба в груповата фаза.

Съставът на Симар "FrostSize" Нашидов и Любослав "Death" Неделев отстъпи с 0:2 игри на гръцкия Valerion Esports в решаващия мач от седмия кръг по швейцарската система.

Така в плейофите на EMEA Masters България ще има само един представител - Skillcamp на Мирослав "Spooky" Гочев и Марио "Exofeng" Стругов. Тимът очаква да разбере името на следващия си съперник в елиминационната фаза.

Снимка: Magaza

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