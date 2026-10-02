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Българите от Magaza Esports отпаднаха от EMEA Masters след четвърта загуба

  • 2 окт 2026 | 22:28
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Българите от Magaza Esports отпаднаха от EMEA Masters след четвърта загуба

Magaza Esports приключи участието си в EMEA Masters, след като допусна четвърта загуба в груповата фаза.

Съставът на Симар "FrostSize" Нашидов и Любослав "Death" Неделев отстъпи с 0:2 игри на гръцкия Valerion Esports в решаващия мач от седмия кръг по швейцарската система.

Така в плейофите на EMEA Masters България ще има само един представител - Skillcamp на Мирослав "Spooky" Гочев и Марио "Exofeng" Стругов. Тимът очаква да разбере името на следващия си съперник в елиминационната фаза.

Снимка: Magaza

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