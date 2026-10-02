Българите от Magaza Esports отпаднаха от EMEA Masters след четвърта загуба

Magaza Esports приключи участието си в EMEA Masters, след като допусна четвърта загуба в груповата фаза.
Съставът на Симар "FrostSize" Нашидов и Любослав "Death" Неделев отстъпи с 0:2 игри на гръцкия Valerion Esports в решаващия мач от седмия кръг по швейцарската система.
Така в плейофите на EMEA Masters България ще има само един представител - Skillcamp на Мирослав "Spooky" Гочев и Марио "Exofeng" Стругов. Тимът очаква да разбере името на следващия си съперник в елиминационната фаза.
Снимка: MagazaДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google