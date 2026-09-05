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Бербатов се среща с деца в родното си училище

  • 5 сеп 2026 | 11:13
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Бербатов се среща с деца в родното си училище

Легендарният български футболист Димитър Бербатов не просто се завръща в родния град за премиерата на спектакъла "Бербатов: Разкодиране" - ден преди дебютната си изява на театралната сцена той ще се завърне и в родното си училище, за да се срещне с децата на Благоевград, съобщиха от Sport PR Events Managment. На 8 септември (вторник) от 12 часа Бербатов ще бъде на място, свързано с първите му стъпки от пътя към сбъдването на големите мечти – 7 СУ "Кузман Шапкарев" в Благоевград.

Деца, трениращи различни видове спорт в града, деца от родното му училище, деца от други училища, деца като самия него преди години – всички желаещи ще имат възможност да се срещнат с гордостта на Благоевград и България. Срещата ще бъде в спортната зала на училището, която носи името на Димитър Бербатов. Първият българин, шампион и голмайстор на Премиър лийг с Манчестър Юнайтед, сменя познатия терен и от магията в Театъра на мечтите се качва на театралната сцена. Рекордьорът по голове за националния отбор на България обяви национално турне със спектакъла си "Бербатов: Разкодиране" и избра за място на премиерата родния Благоевград.

Датата, на която бившият нападател ще излезе за първи път на новия терен също е специално подбрана - 9 септември 2026 г. Един от най-разпознаваемите българи по света и любимец на различни поколения ще зарадва публиката в театри в редица градове по време на националното турне. Бербатов и екипът му обявиха първите четири града с дати:

9 септември 2026 г. - Благоевград
Драматичен театър "Никола Вапцаров"
1 октомври 2026 г. - Пазарджик
Драматично-куклен театър "Константин Величков"
31 октомври - Стара Загора
Държавна опера Стара Загора
26 ноември - Плевен
Драматично-куклен театър "Иван Радоев"

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