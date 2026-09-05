Номиниран за "Оскар" и Исус от епоса на Мел Гибсън играят във филма за Стоичков

Известни актьори от Холивуд ще влязат в ролите на Йохан Кройф и Хосе Мария Мингея във филма "Стоичков - Имало едно време в България", който от няколко дни се снима в Бургас. Става дума за Джеймс Франко и Джим Кавийзъл, съобщава "24 часа". 48-годишният Франко ще влезе в обувките на старши треньора на Барселона Йохан Кройф, привлякъл българския нападател в каталунския гранд от ЦСКА.

Джеймс Франко е носител на "Златен глобус" и "Еми", номиниран е за "Грами", БАФТА и "Оскар" за главна мъжка роля. От 2013 г. има своя звезда на Алеята на славата в Холивуд. Играе в множество филми: "Целуни ме", "Спайдърмен", "Спайдърмен 2", "Спайдърмен 3", "Град край морето", "Милк", "127 часа", "Възходът на планетата на маймуните" и др.

Джим Кавийзъл пък ще изиграе Хосе Мария Мингея - мениджър на единствения българин, кавалер на "Златната топка". Топактьорът нашумя с ролята на Исус Христос във филма на Мел Гибсън "Страстите Христови" през 2004 г. Участва и в "Граф Монте Кристо" на Кевин Рейнолдс, "Тънка червена линия" на Терънс Малик, "Дежа вю" на Тони Скот и др.

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