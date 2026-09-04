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Олимпик без Никола Стоянов до края на месеца

  • 4 сеп 2026 | 20:35
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Олимпик без Никола Стоянов до края на месеца

Олимпик (Варна) приема Черноломец (Попово) в мач от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига. Срещата е утре, 5-ти септември, от 17 часа на изкуствения терен на комплекса „Спортпалас“ в Златни пясъци. Тимът от морската ни столица ще преследва трета победа от началото на кампанията, след като стартира с два успеха, но след това отстъпи на третия тим на Лудогорец (Разград) в миналия кръг. Олимпик ще трябва да се справя без един от основните си атакуващи играчи Никола Стоянов. Той е с разкъсан мускул и ще отсъства до края на месеца. Под въпрос за срещата е Иван Бориславов, но е по-вероятно той да вземе участие. Всички останали са на линия и се готвят за предстоящия мач.

"Очаква ни тежък двубой. Черноломец си е опитен отбор“, сподели един от треньорите в клуба Диан Генчев.

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