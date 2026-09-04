Елитната група до 15 години: Какво ни очаква в четвъртия кръг?

Програмата в Елитната група до 15 години продължава с четвъртия кръг, който ще се изиграе в неделя, 6 септември. Преди него се проведоха седем от осемте срещи от изтегления пети кръг, докато двубоят между Лудогорец и Дунав е насрочен за 14 септември.

След изиграването на тези срещи Национал остава единственият отбор с пълен актив. Столичани постигнаха четвърта поредна победа, след като се наложиха с 2:0 над Септември. В неделя лидерът приема Лудогорец от 9:00 часа. Разградчани победиха Спартак Варна с 3:1 в третия кръг, а мачът им с Дунав от петия предстои.

По същото време Левски ще бъде домакин на Черно море. „Сините“ завършиха 1:1 с ЦСКА в дербито от третия кръг, а няколко дни по-късно победиха Марица с 1:0. „Моряците“ влизат в срещата след два поредни успеха – с 5:2 над Марица и с 4:1 над Локомотив София.

От 9:00 часа Локомотив Пловдив приема Шипка старс 2015. „Смърфовете“ победиха ЦСКА 1948 с 2:1 в третия кръг, но след това отстъпиха с 0:4 пред ЦСКА. Тимът от Асеновград все още търси първите си точки, въпреки че отбеляза първите си два гола при поражението с 2:4 от Ботев Пловдив.

Дунав и Славия също ще се срещнат от 9:00 часа. Русенци са без спечелена точка след първите си три мача, а двубоят им срещу Лудогорец от изтегления пети кръг предстои на 14 септември. „Белите“ записаха първата си победа за сезона, след като надделяха с 1:0 над Етър.

От 9:30 часа Етър приема Марица. Домакините постигнаха първия си успех в третия кръг – 2:0 над Дунав, но след това загубиха с 0:1 от Славия. Пловдивчани имат три точки и ще се опитат да прекъснат серията си от три поредни поражения.

По същото време Ботев Пловдив ще бъде домакин на ЦСКА 1948. „Канарчетата“ продължават без поражение и в последните си две срещи победиха Септември с 2:0 и Шипка старс с 4:2. ЦСКА 1948 реагира след загубата от Локомотив Пловдив и записа първия си успех – 2:0 над Спартак Варна.

От 10:30 часа Спартак Варна приема Септември. Двата отбора започнаха сезона успешно, но влизат в четвъртия кръг след по две поредни загуби. Спартак отстъпи пред Лудогорец и ЦСКА 1948, докато Септември загуби от Ботев Пловдив и Национал.

Програмата ще завърши от 11:00 часа с двубоя между Локомотив София и ЦСКА. „Железничарите“ допуснаха поражение с 1:4 от Черно море в последната си среща. „Армейците“ остават непобедени, след като завършиха 1:1 с Левски и победиха Локомотив Пловдив с 4:0.

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