Стоичков отново в Бургас за "Пътят към звездите"

За четвърта поредна година Христо Стоичков се завръща в Бургас за детския футболен турнир "Христо Стоичков – Пътят към звездите". На 11 септември 2026 г. от 11:00 часа, площад "Тройката" пред TriA City Centre отново ще събере младите футболни надежди на Бургас и почитателите на легендарния номер 8. Събитието се организира от TriA City Centre с подкрепата на Община Бургас, а в турнирът ще участват 60 деца.

Тазгодишното издание е включено и в официалния спортен календар на Община Бургас за месец септември. Точно в 11:00 часа площадът пред TriA City Centre ще се превърне във футболен терен за 60 деца от Бургас, които ще участват в турнира "Пътят към звездите". Стоичков ще бъде до младите футболисти в деня, посветен на спорта, амбицията и удоволствието от играта. За всички деца в турнира от TriA City Centre са осигурили специални награди от спортния бранд EA7. Докато на терена вървят футболните срещи, Камата ще бъде с почитателите си.

Всеки, който дойде на площад "Тройката", ще има възможност за снимка с Христо Стоичков и личен автограф, а за първите 300 фенове Стоичков и TriA City Centre са подготвили и специални подаръци. Срещата с феновете е част от събитието още от предишните му издания и традиционно привлича сериозен интерес. През 2025 г. в турнира участваха шест бургаски футболни клуба, а Христо Стоичков се срещна със стотици свои почитателите за снимки и автографи. Финалът на "Пътят към звездите" ще бъде около 15:00 часа, когато ще се състои официалното награждаване на младите футболисти.

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