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Веселин Василев за мача в Исперих

  • 4 сеп 2026 | 09:10
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Веселин Василев за мача в Исперих

В неделя, Доростол (Силистра) ще играе с Бенковски в Исперих. Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

„Съперникът е амбициран да е в челото на класирането. Трудно е в Исперих за гостуващите отбори. Ние все още се напасваме като състав. Паралелно опитваме да добавяме и опит. Това подсказва, че всеки предстоящ двубой ще е сериозно изпитание за нас. Нуждаем се от добър резултат, за да тръгнем нагоре. Ще направим възможното да дадем най-доброто от себе си в Исперих“, коментира пред Sportal.bg Веселин Василев, пом.треньор на Доростол.

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