Иван Кочев: Приоритет ни е първенството

Спартак (Пловдив) победи у дома Марица (Милево) с 4:1 във финал на Област Пловдив от турнира за купата на България.

Спартак (Пловдив) отстрани Марица (Милево) за купата на България

Иван Кочев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Опитахме се да бъдем равностойни, но аз вече казах, че за нас този сезон приоритет е първенството. Ще си вземем поука от миналия сезон, в който играехме почти постоянно сряда-събота – най-вече заради купата на Аматьорската лига, и като има и междинни кръгове, наистина програмата ни на моменти бе непосилна. Само ви давам пример, че през месец март за 20 дни сме имали 6 мача – 4 за първенство и 2 за купата на България. Ние все пак сме аматьори, момчетата работят и на такъв ритъм трудно се издържа. Днес направих доста промени в състава и въпреки тях, до първия гол на Спартак играхме добре. Но допуснахме грешка, не спечелихме единоборство, последва центриране към Шекеров, който отбеляза. През второто полувреме два идентични гола от страна на домакините, ние върнахме едно попадение и накрая те вкараха четвърто. Имам доста контузени футболисти, сред които Боримир Карамфилов, Мартин Здравчев, трябва да видим състоянието на Цветелин Петров какво е, защото за нас предстои важен мач със Секирово в първенството“.

Снимка: fcmaricamilevo.com

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