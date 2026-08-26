Лу Уилямс: Крис Уебър ми предложи 15 000 долара, за да изпия шест бири... помня само как ме качиха и ме изнесоха от самолета

Бившият играч от НБА Лу Уилямс си припомни случай, в който се е напил жестоко по време на дебютния си сезон в лигата.
Уилямс разказа как е изпил шест кена бира, за да спечели 15 000 долара през първата си година в асоциацията. Той приел бас, предложен му от ветерана на Филаделфия Сиксърс Крис Уебър.
"Си-Уеб се хвана на бас с мен за 15 000 долара, че не мога да изпия шест бири. А аз никога преди това не бях пил нищо. Никога няма да забравя този ден", сподели Уилямс.
"Бях твърдо решен изобщо да не пия и да не пуша, бях сериозен спортист, стремях се към професионализъм. Те ми се смееха. Си-Уеб каза: "Ще ти дам 15 000 долара, ако изпиеш шест кена". Погледнах кеновете. Бях на 18. И можех да получа 15 000 в брой. По онова време майка ми беше мой финансов консултант. Тя контролираше разходите ми, броеше всичко. А тук 15 000 отиваха директно в джоба ми", разказа бившият гард, избиран три пъти за "шести човек" на годината в НБА.
"Напих се много бързо. Не си спомням почти нищо. Помня само, че ме внесоха в отборния самолет и не слязох сам от него. Това е всичко, което помня", завърши бившият баскетболист, който прекара по-голямата част от кариерата си в ЛА Клипърс. Носил е още екипите на Филаделфия, Атланта, Торонто, ЛА Лейкърс и Хюстън Рокетс.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages