Лу Уилямс: Крис Уебър ми предложи 15 000 долара, за да изпия шест бири... помня само как ме качиха и ме изнесоха от самолета

Бившият играч от НБА Лу Уилямс си припомни случай, в който се е напил жестоко по време на дебютния си сезон в лигата.

Уилямс разказа как е изпил шест кена бира, за да спечели 15 000 долара през първата си година в асоциацията. Той приел бас, предложен му от ветерана на Филаделфия Сиксърс Крис Уебър.

"Си-Уеб се хвана на бас с мен за 15 000 долара, че не мога да изпия шест бири. А аз никога преди това не бях пил нищо. Никога няма да забравя този ден", сподели Уилямс.

Lou Williams says Chris Webber bet him $15,000 to drink six beers as a rookie and he had to be carried on and off the team plane:



“C-Webb bet me $15,000 that I couldn’t drink six beers. I had never drank nothing. I’ll never forget… I’m on my f*** drinking, f*** smoking, I’m a… pic.twitter.com/rG692qxq99 — NBARetweet (@RTNBA) August 25, 2026

"Бях твърдо решен изобщо да не пия и да не пуша, бях сериозен спортист, стремях се към професионализъм. Те ми се смееха. Си-Уеб каза: "Ще ти дам 15 000 долара, ако изпиеш шест кена". Погледнах кеновете. Бях на 18. И можех да получа 15 000 в брой. По онова време майка ми беше мой финансов консултант. Тя контролираше разходите ми, броеше всичко. А тук 15 000 отиваха директно в джоба ми", разказа бившият гард, избиран три пъти за "шести човек" на годината в НБА.

"Напих се много бързо. Не си спомням почти нищо. Помня само, че ме внесоха в отборния самолет и не слязох сам от него. Това е всичко, което помня", завърши бившият баскетболист, който прекара по-голямата част от кариерата си в ЛА Клипърс. Носил е още екипите на Филаделфия, Атланта, Торонто, ЛА Лейкърс и Хюстън Рокетс.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages