T1 пречупи Gen.G в трилър и се класира за MSI 2026

T1 ще играе на MSI 2026. Корейският гранд надделя над Gen.G с 3:2 в един от най-зрелищните сблъсъци на сезона и си осигури второто място за региона на международния турнир по League of Legends.

THE REIGNING WORLD CHAMPIONS AT #MSI2026:



Congratulations to @T1LoL on being the final team to qualify for the 2026 Mid-Season Invitational! pic.twitter.com/pl4fqGo9Jn — LoL Esports (@lolesports) June 14, 2026

В решаващите моменти обаче T1 отново демонстрира шампионски характер и намери път към победата. Сред големите герои за успеха бяха Doran, който направи няколко ключови отигравания, както и Peyz, отличен за Играч на мача след поредица от решаващи изяви в късните фази на игрите.

Така T1 се класира за пети пореден MSI и ще представя Корея заедно с Hanwha Life Esports. За Gen.G поражението е историческо, тъй като тимът пропуска турнира за първи път от 2023 година насам.

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