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  3. T1 пречупи Gen.G в трилър и се класира за MSI 2026

T1 пречупи Gen.G в трилър и се класира за MSI 2026

  • 14 юни 2026 | 19:27
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T1 пречупи Gen.G в трилър и се класира за MSI 2026

T1 ще играе на MSI 2026. Корейският гранд надделя над Gen.G с 3:2 в един от най-зрелищните сблъсъци на сезона и си осигури второто място за региона на международния турнир по League of Legends.

В решаващите моменти обаче T1 отново демонстрира шампионски характер и намери път към победата. Сред големите герои за успеха бяха Doran, който направи няколко ключови отигравания, както и Peyz, отличен за Играч на мача след поредица от решаващи изяви в късните фази на игрите.

Така T1 се класира за пети пореден MSI и ще представя Корея заедно с Hanwha Life Esports. За Gen.G поражението е историческо, тъй като тимът пропуска турнира за първи път от 2023 година насам.

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