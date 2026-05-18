Ясен Петров: Казваха ми, че съм луд, но не съжалявам нито за момент

Наставникът на Добруджа Ясен Петров говори след като "зелено-жълтите" изпаднаха от efbet Лига. Джанини от Пловдив прие философски съдбата на своя тим, който загуби с 1:2 срещу Ботев (Враца) и напусна "групата на майсторите".

"За пореден път влязохме изключително лошо в мача, пропиляхме 45 минути. За нас хиксът нямаше никакво значение, да пропилеем 45 минути, да не се сбием още от началото, ни костваше мача. Прекалено много напрежение се събра у футболистите, от първия момент, в който работим заедно - всяка една среща беше финал. Има хора, които го преодоляват това напрежение, други - не. Видяхме коренно различно лице на отбора след почивката, но трябваше да го видим през всичките 90 минути. Явно не се справихме с многото напрежение на плещите. Имахме златен шанс да си осигурим повече точки, и то кръгове преди последните. И не съумяхме - къде спестихме усилия, къде си помислихме, че сме станали по-добър отбор. За нас беше жизненоважно да спечелим.

Да, казах, че ако вкараме още един гол и изравним, ще спечелим накрая. Но във футбола е така - не си ли хванеш моментите, после става късно. Дали ще продължа с отбора? Става важно бъдещето на Добруджа, какво ще се случва оттук-нататък. Работя тук малко повече от пет месеца - Добрич има уникални условия да се развива футбола, тук има наистина страхотна база за развитие. Борихме се с различни неща тези пет месеца - нямахме къде да тренираме и други неща. Тежък момент, трябва да преспим. Изключително съм щастлив от работата си с момчетата, много хора ми казваха, че съм луд, но съм щастлив, че опитахме заедно, стартирахме с 12 точки в началото, всеки мач беше финал. Опитахме се, момчетата дадоха всичко от себе си, но в крайна сметка това се случи. Футболът е и психология, видяхте, че отборът е подготвен. Умението да отбелязваме голове е голяма ахилесова пета на нашия отбор, това ни костваше изпадането, иначе създавахме положения. Въпросът е, че опитахме, не съжалявам за нито един момент, че бяхме тук", каза бившият национален селекционер.

Снимки: Startphoto