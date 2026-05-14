Петър Кюмюрджиев: Очаквам здрав мач

В Царево, едноименния тим на Созопол приема в събота ОФК Хасково. Срещата е от 36-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои двубой между два отбора, които се представят добре от началото на годината. На лице са предпоставки за здрав мач. В състава на съперника има опитни футболисти, които могат да накажат всяка грешка. Това само може да ни мобилизира максимално. Можем да неутрализираме силните им страни, ако изиграем пределно концентрирани 90-те минути. Искаме точките“, коментира пред Sportal.bg треньорът на Созопол Петър Кюмюрджиев.