ЦСКА иска на "Армията" още на старта в Европа

Ръководството на ЦСКА иска да използва новия си стадион "Българска армия" още за старта на сезона в Европа. Ако "червените" спечелят Sesame Купа на България, отборът ще стартира от втория кръг на Лига Европа, като надпреварата започва на 23 юли, а домакинството може да бъде и седмица по-късно – 30 юли. Дотогава има над два месеца и половина и за този период се предполага, че стадионът ще бъде напълно готов.

Ако ЦСКА не спечели купата, ще продължи битката си за Лига на конференциите. Ако "червените" се класират за третия по сила евротурнир, пак ще започнат на същите дати – 23 юли и 30 юли. Разбира се, има вариант отборът на Христо Янев да не се класира за Европа, но шефовете на ЦСКА изобщо не искат и да помислят за такъв сценарий. Инспекцията на УЕФА ще дойде на "Армията" до края на седмицата, пише "Мач Телеграф".