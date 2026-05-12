  3. Мирослав Косев: Бихме заслужено в Ямбол, мислим за следващият мач

  • 12 май 2026 | 07:04
Едноименният тим на Несебър се наложи с 3:1 в Ямбол над местния тим и дръпна на върха в класирането. Срещата е от 34-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Несебър с важна победа в Ямбол

Мирослав Косев, старши треньор на лидера коментира пред клубния сайт.

„Победата в Ямбол е изключително ценна, защото не е лесно да обърнеш мач като гост, след като си изоставал в резултата. Изключително съм доволен от реакцията на момчетата и от факта, че успяхме да реализираме няколко наистина красиви попадения, с които напълно заслужено стигнахме до трите точки. Показахме добра игра и характер, което е най-важното в такива моменти. Радвам се, че момчетата останаха спокойни и спазиха тактическия ни план докрай. Нямаме време за празнуване, тъй като мислите ни вече са изцяло насочени към предстоящия междинен кръг. Гледаме напред с оптимизъм и увереност в собствените си сили“.

