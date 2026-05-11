Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Мини световното първенство на БФС и Столична община стартира със специален гост

Мини световното първенство на БФС и Столична община стартира със специален гост

  • 11 май 2026 | 19:00
  • 454
  • 0
Мини световното първенство на БФС и Столична община стартира със специален гост

Днес на терените на Национална футболна база "Бояна" официално стартира Училищният футболен мондиал за смесени ученически отбори от II до IV клас – инициатива на Българския футболен съюз и Столичната община, посветена на предстоящото Световно първенство по футбол. В първия ден на надпреварата десетки деца от столични училища изпълниха терените с усмивки, емоции и футболен ентусиазъм, а атмосферата на откриването беше допълнително приповдигната от специалното присъствие на национала Радослав Кирилов.

Футболистът отдели специално внимание на малките участници, като се снима с десетки деца, раздаде автографи и проведе непринудени разговори с тях. Радослав Кирилов зарадва всички присъстващи със своето отношение и вдъхнови младите футболисти да мечтаят смело и да се наслаждават на играта.

Училищният футболен мондиал се провежда в периода 11 - 13 май и е със свободен достъп за участие на момичета и момчета от общински, държавни и частни училища на територията на Столичната община. За всички участници са предвидени медали, награди и множество съпътстващи активности, а форматът и програмата на турнира са съобразени с броя на подадените заявки.

Инициативата има за цел да насърчи активния начин на живот, отборния дух и любовта към футбола сред най-малките.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Втора лига на живо: мачбол за "драконите", ЦСКА II засили по урвата Миньоро на Вили Вуцов

Втора лига на живо: мачбол за "драконите", ЦСКА II засили по урвата Миньоро на Вили Вуцов

  • 11 май 2026 | 20:10
  • 11587
  • 12
11-те на Фратрия и Дунав, "драконите" само на точка от завръщане в елита

11-те на Фратрия и Дунав, "драконите" само на точка от завръщане в елита

  • 11 май 2026 | 19:07
  • 1284
  • 0
Обявиха съдиите за мачовете в долната половина на efbet Лига

Обявиха съдиите за мачовете в долната половина на efbet Лига

  • 11 май 2026 | 18:54
  • 552
  • 0
Оперираха бивш национал

Оперираха бивш национал

  • 11 май 2026 | 18:48
  • 941
  • 0
Общинарите смениха името на метростанция "Витиня" заради недоволни фенове на Левски

Общинарите смениха името на метростанция "Витиня" заради недоволни фенове на Левски

  • 11 май 2026 | 18:18
  • 1282
  • 3
Футбол, минифутбол, снукър и баскетбол в програмата на Sportbg.bg

Футбол, минифутбол, снукър и баскетбол в програмата на Sportbg.bg

  • 11 май 2026 | 18:01
  • 325
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

  • 11 май 2026 | 15:20
  • 13845
  • 124
Втора лига на живо: мачбол за "драконите", ЦСКА II засили по урвата Миньоро на Вили Вуцов

Втора лига на живо: мачбол за "драконите", ЦСКА II засили по урвата Миньоро на Вили Вуцов

  • 11 май 2026 | 20:10
  • 11587
  • 12
Гледайте парада на Барселона, Шчесни пафка пури върху кабината

Гледайте парада на Барселона, Шчесни пафка пури върху кабината

  • 11 май 2026 | 18:47
  • 5546
  • 14
“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

  • 11 май 2026 | 12:03
  • 25197
  • 243
11-те на Фратрия и Дунав, "драконите" само на точка от завръщане в елита

11-те на Фратрия и Дунав, "драконите" само на точка от завръщане в елита

  • 11 май 2026 | 19:07
  • 1284
  • 0
Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

  • 11 май 2026 | 14:35
  • 16368
  • 21