Мини световното първенство на БФС и Столична община стартира със специален гост

Днес на терените на Национална футболна база "Бояна" официално стартира Училищният футболен мондиал за смесени ученически отбори от II до IV клас – инициатива на Българския футболен съюз и Столичната община, посветена на предстоящото Световно първенство по футбол. В първия ден на надпреварата десетки деца от столични училища изпълниха терените с усмивки, емоции и футболен ентусиазъм, а атмосферата на откриването беше допълнително приповдигната от специалното присъствие на национала Радослав Кирилов.

Футболистът отдели специално внимание на малките участници, като се снима с десетки деца, раздаде автографи и проведе непринудени разговори с тях. Радослав Кирилов зарадва всички присъстващи със своето отношение и вдъхнови младите футболисти да мечтаят смело и да се наслаждават на играта.

Училищният футболен мондиал се провежда в периода 11 - 13 май и е със свободен достъп за участие на момичета и момчета от общински, държавни и частни училища на територията на Столичната община. За всички участници са предвидени медали, награди и множество съпътстващи активности, а форматът и програмата на турнира са съобразени с броя на подадените заявки.

Инициативата има за цел да насърчи активния начин на живот, отборния дух и любовта към футбола сред най-малките.