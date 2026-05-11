Обявиха съдиите за мачовете в долната половина на efbet Лига

  • 11 май 2026 | 18:54
Съдийската комисия към БФС определи нарядите за мачовете от предстоящия 35-и кръг на efbet Лига в групата с отборите, борещи се за спасение.

13 май 2026 г., сряда, 15:15 ч.

ПФК Славия 1913 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919

ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Иван Стоянов Копчев

4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Станимир Лозанов Тренчев

СН:    Венцислав Иванов Гаврилов    

 

14 май 2026 г., четвъртък, 15:15 ч.

ПФК Септември Сф - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Даниел Милков Ников

4-ТИ:    Георги Димитров Давидов    ВАР:    Венцислав Георгиев Митрев    АВАР:    Антонио Тодоров Антов

СН:    Николай Йорданов Колев    

 

14 май 2026 г., четвъртък, 17:45 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Монтана 1921

ГС:    Георги Петров Стоянов    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ:    Мартин Живков Великов    ВАР:    Тодор Недялков Киров    АВАР:    Красимир Маргаритов Кръстев

СН:    Антон Симеонов Генов    

 

14 май 2026 г., четвъртък, 20:15 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ПФК Берое - Стара Загора

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ:    Георги Георгиев Новачев    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Геро Георгиев Писков

СН:    Цветан Георгиев Георгиев    

