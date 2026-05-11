Обявиха съдиите за мачовете в долната половина на efbet Лига

Съдийската комисия към БФС определи нарядите за мачовете от предстоящия 35-и кръг на efbet Лига в групата с отборите, борещи се за спасение.
13 май 2026 г., сряда, 15:15 ч.
ПФК Славия 1913 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
14 май 2026 г., четвъртък, 15:15 ч.
ПФК Септември Сф - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Антонио Тодоров Антов
СН: Николай Йорданов Колев
14 май 2026 г., четвъртък, 17:45 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Монтана 1921
ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Тодор Недялков Киров АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Антон Симеонов Генов
14 май 2026 г., четвъртък, 20:15 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Георги Георгиев Новачев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Геро Георгиев Писков
СН: Цветан Георгиев Георгиев