Обявиха съдиите за мачовете в долната половина на efbet Лига

Съдийската комисия към БФС определи нарядите за мачовете от предстоящия 35-и кръг на efbet Лига в групата с отборите, борещи се за спасение. 13 май 2026 г., сряда, 15:15 ч. ПФК Славия 1913 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев 4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Станимир Лозанов Тренчев СН: Венцислав Иванов Гаврилов 14 май 2026 г., четвъртък, 15:15 ч. ПФК Септември Сф - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Даниел Милков Ников 4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Антонио Тодоров Антов СН: Николай Йорданов Колев 14 май 2026 г., четвъртък, 17:45 ч. ПФК Ботев Враца - ПФК Монтана 1921 ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Костадин Димитров Тановчев 4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Тодор Недялков Киров АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев СН: Антон Симеонов Генов 14 май 2026 г., четвъртък, 20:15 ч. ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ПФК Берое - Стара Загора ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Владимир Тодоров Ташков 4-ТИ: Георги Георгиев Новачев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Геро Георгиев Писков СН: Цветан Георгиев Георгиев Следвай ни: