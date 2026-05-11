Организацията по електронни спортове Team Liquid е генерирала милиони през 2025 година

Голямата нидерландска организация по електронни спортове Team Liquid е генерирала над 60 милиона долара приходи през 2025 година, като също така е била на печалба за трета поредна година.

Изпълнителният Директор Стийв Архансет разкрива, че успехът не идва само от отборите по електронни спортове, а и от проектите на организацията като Liquipedia и Liquid Media, които носят стабилни приходи извън състезателната сцена.

Клубът е един от най-големите на сцената, като има два спечелени трофея от най-високото ниво на Dota 2 - The International, както и спечелен Intel Grand Slam по Counter-Strike.

Снимка: ESL