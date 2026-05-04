Ивайло Габровски пред Sportal.bg: Трябва да си върнем столичния колодрум

  • 4 май 2026 | 16:13
Петкратният победител в Обиколката на България, победител още в обиколките на Румъния, Турция и Сърбия, както и първенец в редица международни състезания във Франция, Ивайло Габровски застана пред камерата на Sportal.bg дни преди старта на Обиколката на Италия. Той е изключително доволен от решението на българското правителство да приемем първите три етапа от второто по сила колоездачно състезание на планетата и се надява с това интереса към българското колоездене да се засили.

„Днес се видяхме с министър Илиев на изложбата пред НДК и аз повдигнах въпроса за столичния колодрум. Години наред това съоръжение не се употребява по предназначение. Трудно се влиза там и няма възможност на деца, които искат да се състезават да практикуват спорта. Федерацията по колоездене от години наред не се помещава там, да не говорим че самата тя няма желание да се върне в Борисовата градина... Въпроси, които в един кратък разговор не могат да бъдат обхванати, ала те са сериозни. Поставям на дневен ред тази тема, тъй като съм израснал на колодрума и винаги съм казвал, че за да имаме колоездачи трябва да имаме колодрум. В момента в София е невъзможно да се кара безопасно велосипед, най – вече от малките деца, които нямат изградени навици. Децата нямат възможностите да се пазят и единственото място, където може да правим колоездене е колодрума“, коментира Габровски.

Според него е напълно необяснимо, защо големите производители у нас на велосипеди не правят свои отбори и не помагат са колоезденето като цяло. Големият шампион се надява, че първите три етапа от Обиколката на Италия, които ще бъдат тази седмица в България, ще засилят интереса към спорта на фенове, младежи и инвеститори. И дано скоро време отново да имаме силна Обиколка на България.

Белгиец изненадващо спечели класиката Милано - Санремо

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Найденов с нова порция от "Хлебарките", пусна три спорни положения от мача с Левски

Изненадващ титуляр за Челси, Нето и Гарначо дори не са в групата (съставите)

Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

Ботев изиска пълния аудиозапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

Ужасна контузия за Тодор Неделев

