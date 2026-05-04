Обявиха съдиите за предстоящите дербита в efbet Лига

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за 33-ия кръг на efbet Лига. Венцислав Митрев ще свири дербито между Левски и Лудогорец, а Димитър Димитров ще е главен рефер на ЦСКА 1948 - ЦСКА.

Ето всички назначения за кръга:

5 май 2026 г., вторник, 17:30 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Монтана 1921

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Цветан Георгиев Георгиев  

 

5 май 2026 г., вторник, 20:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ПФК Ботев Враца

ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Тодор Недялков Киров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Николай Йорданов Колев  

 

6 май 2026 г., сряда, 17:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Септември Сф

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Павлета Веселинова Рашкова

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Антон Симеонов Генов  

 

6 май 2026 г., сряда, 20:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Камен Михайлов Алексиев  

 

8 май 2026 г., петък, 17:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Георги Милков Гинчев

СН: Стоян Маринов Алексиев  

 

8 май 2026 г., петък, 20:00 ч.

ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Йордан Костадинов Иванов  

 

9 май 2026 г., събота, 16:15 ч.

ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК Ботев АД

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Ахмед Яшар Ахмед  

 

9 май 2026 г., събота, 18:45 ч.

ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Тодор Недялков Киров АВАР: Георги Петров Стоянов

СН: Никола Петров Джугански  

