Обявиха съдиите за предстоящите дербита в efbet Лига

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за 33-ия кръг на efbet Лига. Венцислав Митрев ще свири дербито между Левски и Лудогорец, а Димитър Димитров ще е главен рефер на ЦСКА 1948 - ЦСКА.
Ето всички назначения за кръга:
5 май 2026 г., вторник, 17:30 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Монтана 1921
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Цветан Георгиев Георгиев
5 май 2026 г., вторник, 20:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ПФК Ботев Враца
ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Тодор Недялков Киров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Николай Йорданов Колев
6 май 2026 г., сряда, 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Септември Сф
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Антон Симеонов Генов
6 май 2026 г., сряда, 20:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Камен Михайлов Алексиев
8 май 2026 г., петък, 17:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Георги Милков Гинчев
СН: Стоян Маринов Алексиев
8 май 2026 г., петък, 20:00 ч.
ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Йордан Костадинов Иванов
9 май 2026 г., събота, 16:15 ч.
ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК Ботев АД
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Ахмед Яшар Ахмед
9 май 2026 г., събота, 18:45 ч.
ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Тодор Недялков Киров АВАР: Георги Петров Стоянов
СН: Никола Петров Джугански