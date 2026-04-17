ECSTATIC прави големи промени в състава си

Отборът на ECSTATIC направи мащабни промени, като изпрати на пейката nicoodoz, TMB, Anlelele и Buzz, оставяйки в стартовия състав само Мартин "nut nut" Вестергард.

Roster update: TMB, Anlelele, nicoodoz and Buzz have been moved to the bench.



We appreciate the commitment and effort they have shown throughout this project, although it didn’t come together the way we expected.



We will rebuild our team around nut nut with sinzey as coach.… pic.twitter.com/w3aZGisCZR — ECSTATIC ⚡️ (@ecstaticCS) April 16, 2026

Организацията планира пълно изграждане на нов състав около него, под ръководството на треньора Мартин "Sinzey" Кристенсен. Решението идва след редица слаби резултати на LAN турнири.

Изненада обаче бе изваждането от титулярния състав на снайпериста nicoodoz, който се справяше страхотно на индивидуално ниво и записа 1.19 рейтинг.

