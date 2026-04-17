ECSTATIC прави големи промени в състава си

Отборът на ECSTATIC направи мащабни промени, като изпрати на пейката nicoodoz, TMB, Anlelele и Buzz, оставяйки в стартовия състав само Мартин "nut nut" Вестергард.
Организацията планира пълно изграждане на нов състав около него, под ръководството на треньора Мартин "Sinzey" Кристенсен. Решението идва след редица слаби резултати на LAN турнири.
Изненада обаче бе изваждането от титулярния състав на снайпериста nicoodoz, който се справяше страхотно на индивидуално ниво и записа 1.19 рейтинг.
