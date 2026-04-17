  • 17 апр 2026 | 10:23
FaZe обяви новия си тренор, който се оказа познат на българската сцена в Counter-Strike

Отборът по Counter-Strike на голямата организация по електронни спортове - FaZe Clan, официализира входящия трансфер на Никлас "enkay J" Крумхорн, който ще бъде новият старши треньор на състава. В ролята си 36-годишният германец ще наследи Филип "NEO" Кубски.

enkay J идва от финландския тим ENCE и ще трябва да изведе тима от пропастта, чието дъно бе и неуспешния опит за класиране на Мейджъра в Кьолн. При това, твърди се, е възможна раздяла със звездата и лидер на петицата Фин "karrigan" Андерсен.

В кариерата си enkay J е водил отбори като BIG, Entropiq и Sprout. По време на престоя си в Entropiq той е водил и българския играч Благой "oxygeN" Димитров.

