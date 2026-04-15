Алвеша: Много силен мач за нас

Наставникът на ЦСКА 1948 Александър Александров бе много доволен от победата на тима с 4:0 като гост на Черно море. Специалистът е на мнение, че “червените” са изиграли много силен мач.

“Изиграхме едни много силни 90 минути и заслужено победихме. Най-важно беше да запзим концентрация и през второто полувреме. Много силен мач. Русев и Медина ще са готови за плейфите, Манян ще мине прегледи. Аз тук съм изпитвал много хубави моменти и ми беше много приятно да се звърна”, каза Александров.