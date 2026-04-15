Ден №2 от IEM Рио донесе много драма

Вчера се изиграха мачовете от втория ден на турнира по CS2 - IEM Рио. Няколко отбора приключиха участието си, докато други се класираха на плейофите.

5-13 Mirage

16-13 Inferno

13-11 Dust2 pic.twitter.com/gycqhRFkwc — Intel® Extreme Masters (@IEM) April 14, 2026

Денят започна с победа на домакините от Red Caninds над Gentle Mates с 2:1, която изпрати испанците у дома. От турнира на последните места - 13/16 си тръгват също Liquid, Passion UA и Legacy след поражения от 3DMAX, B8 и HOTU.

Сигурни участници на плейофите за момента пък са победителите от Upper Bracket полуфиналите. Сред тях са Vitality след победа над G2 и Falcons, след като разгроми donk в най-слабата му карта и надигра тотално Spirit.

Плейофи ще играят още другите домакини от FURIA след успех над NAVI и MOUZ благодарение на победа над Aurora. Днес предстои да се изиграят първите финални срещи в груповата фаза.

