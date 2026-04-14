Младата суперзвезда Данил "donk" Кришковец с кошмарна карта в групите на IEM Рио

В момента се провежда един от ключовите турнири по Counter-Strike 2 преди Мейджъра в Кьолн - IEM Рио, който още е в своя начален етап. До 19 април в Бразилия ще се раздаде наградният фонд от общо 1,000,000 долара.
Тази вечер и след полунощ ще продължат да се провеждат мачовете от груповата фаза на шампионата, като в един от тях се случи изключително интересен крах на млада суперзвезда.
Данил "donk" Кришковец записа най-слабата карта в кариерата си при загубата на своя отбор Spirit от Falcons с 0:2 в група "А" с K/D от 4-16 и 0.30 рейтинг на Mirage.
