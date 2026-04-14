Olympic Talent Team приключи успешно участието си на престижен турнир в Дубровник

Olympic Talent Team приключи успешно участието си на престижен турнир в Дубровник

Olympic Talent Team приключи успешно участието си на престижния международен турнир по водна топка “Томо” в Дубровник, Хърватия.

Младите ни таланти, водени от Горан Кривокапич, изиграха седем мача, в които записаха 4 победи и 3 загуби. Това им отреди 18-о място в крайното класиране от общо 36 отбора.

Това е второ поредно участие за отбора в турнира, като миналата година те завършиха на 28-а позиция.

“Усилената работа и отдадеността на треньори, състезатели и родители дадоха резултат. С всеки изминал мач бъдещите ни национали трупаха ценен опит и израстваха”, подчертаха от Българската федерация по водна топка.

