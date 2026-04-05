  Иван Кочев: Заслужена победа

Иван Кочев: Заслужена победа

  • 5 апр 2026 | 13:32
Иван Кочев: Заслужена победа

Марица (Милево) надигра у дома Атлетик (Куклен) с 4:1. Срещата е от 28-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Иван Кочев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

Марица (Милево) срази Атлетик

„Победихме заслужено, като този път реализирахме и доста голове, за разлика от последните ни мачове, в които създавахме положения, но пропускахме. Поздравявам футболистите за желанието и старанието в днешния двубой. Съперникът също не беше за подценяване, защото видяхте какви резултати постига – победи Левски (Карлово), равен с Нефтохимик в Бургас, победи и Созопол. Така че съм доволен от успеха ни днес. Опитвам да давам почивка на някои от футболистите, да правя ротации, защото наистина ни се събраха доста двубои. А сгъстената програма продължава, защото още в четвъртък играем нов тежък мач, гостуваме на Розова долина (Казанлък)“.

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Хьогмо: Солиден мач за нас

Александров: Дузпата реши мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

