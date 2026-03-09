Резултати и голмайстори след 19-ия кръг на Елитната група до 16 години

Първа осмица:
Левски - ЦСКА 0:1
0:1 Георги Киров (15')
Лудогорец - Славия 1:1
1:0 Симеон Симеонов (12')
1:1 Калоян Калчев (36')
Локомотив (Пловдив) - Етър 1:1
0:1 Христиан Захариев (71')
1:1 Дмитрий Хорозов (76')
Септември - Академик (Пловдив) 1:1
0:1 Кристиян Митрушев (61')
1:1 Теодор Доцев (81')
Втора осмица:
Пловдив 2015 - Ботев (Враца) 2:0
1:0 Мартин Илиев (67')
2:0 Георги Костадинов (82')
Национал - Дунав 3:1
1:0 Алекс Ахмедов (15')
2:0 Йордан Камджилов (29')
2:1 Емир Мехмедов (45')
3:1 Алекс Ахмедов (46')
Арда - Черно море 0:0
Пирин - Ботев (Пловдив) 1:1
1:0 Илия Маерков (3')
1:1 Иво Миланов (6')