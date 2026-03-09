Стартира второто издание на програмата "Училищни лъвчета" за ученици в цяла България

Български футболен съюз официално даде старт на второто издание на програмата "Училищни лъвчета" – инициатива за ученици от 2. до 4. клас (8–10 години), която се реализира чрез отдела Grassroots по програмата на UEFA Football in Schools (Футбол в училищата). Основната цел на инициативата е да развие футбола на училищно ниво, да насърчи активния начин на живот и да запали интереса към играта както у момчета, така и у момичета. Чрез програмата децата получават възможност да направят първите си стъпки във футбола, а най-запалените да продължат развитието си в местните клубове.
Турнирната програма се провежда в три последователни фази:
Фаза 1 – Областно ниво (февруари – март)
В първия етап участват училища от всички 28 области на България, разпределени в четири основни зони.
Фаза 2 – Зонално ниво (април)
До втория етап достигат по 8 училища от всяка зона, или общо 32 отбора.
Фаза 3 – Национален финал (май)
Най-добрите 8 училищни отбора (по два от всяка зона) ще се класират за финалния турнир, който и тази година ще се проведе на базата на Национална футболна база "Бояна" в София.
Първите срещи от тазгодишното издание се проведоха още в началото на декември 2025 г., когато София-град стартира областната фаза на програмата (3–5 декември). В рамките на три дни участие взеха 40 училища от столицата.
След оспорвани двубои до зоналната фаза се класираха:
81 ОУ „Виктор Юго“ – София
133 СУ „А. С. Пушкин“ – София
163 ОУ „Черноризец Храбър“ – София
Трите училища спечелиха квотите за столицата и ще продължат към Фаза 2, която ще се проведе през април в София. През февруари и началото на март вече бяха определени първите победители от областните турнири.
София-област
Турнирът се проведе на 24 февруари в Самоков, с участието на 13 училища от региона.
Победител и участник във Фаза 2: СУ „Отец Паисий“ – Самоков
Перник
Срещите се играха на 25 и 26 февруари с участието на 8 училища.
Победител: ОУ „Св. Иван Рилски“ – Перник
Сливен
На 6 март в Сливен се включиха 12 училища от областта.
Победител: СУ „Пейо Яворов“ – Сливен, което повтори успеха си от миналата година в тази фаза на турнира.
Предстоящи турнири тази седмица
Областната фаза продължава с нови турнири в страната:
11 март
Смолян
Габрово
Ямбол
12 март
Велико Търново
Монтана
Бургас
13 март
Благоевград – участие ще вземат 15 училища от областта
14 март
Плевен
С програмата "Училищни лъвчета" Български футболен съюз продължава активната си политика за развитие на детско-юношеския футбол и популяризиране на играта сред най-малките. Турнирите дават шанс на хиляди деца от цялата страна да изпитат радостта от футбола, да се състезават, да създават приятелства и да направят първата си стъпка към спорта.