Стартира второто издание на програмата "Училищни лъвчета" за ученици в цяла България

Български футболен съюз официално даде старт на второто издание на програмата "Училищни лъвчета" – инициатива за ученици от 2. до 4. клас (8–10 години), която се реализира чрез отдела Grassroots по програмата на UEFA Football in Schools (Футбол в училищата). Основната цел на инициативата е да развие футбола на училищно ниво, да насърчи активния начин на живот и да запали интереса към играта както у момчета, така и у момичета. Чрез програмата децата получават възможност да направят първите си стъпки във футбола, а най-запалените да продължат развитието си в местните клубове.

Турнирната програма се провежда в три последователни фази:

Фаза 1 – Областно ниво (февруари – март)

В първия етап участват училища от всички 28 области на България, разпределени в четири основни зони.

Фаза 2 – Зонално ниво (април)

До втория етап достигат по 8 училища от всяка зона, или общо 32 отбора.

Фаза 3 – Национален финал (май)

Най-добрите 8 училищни отбора (по два от всяка зона) ще се класират за финалния турнир, който и тази година ще се проведе на базата на Национална футболна база "Бояна" в София.

Първите срещи от тазгодишното издание се проведоха още в началото на декември 2025 г., когато София-град стартира областната фаза на програмата (3–5 декември). В рамките на три дни участие взеха 40 училища от столицата.

След оспорвани двубои до зоналната фаза се класираха:

81 ОУ „Виктор Юго“ – София

133 СУ „А. С. Пушкин“ – София

163 ОУ „Черноризец Храбър“ – София

Трите училища спечелиха квотите за столицата и ще продължат към Фаза 2, която ще се проведе през април в София. През февруари и началото на март вече бяха определени първите победители от областните турнири.

София-област

Турнирът се проведе на 24 февруари в Самоков, с участието на 13 училища от региона.

Победител и участник във Фаза 2: СУ „Отец Паисий“ – Самоков

Перник

Срещите се играха на 25 и 26 февруари с участието на 8 училища.

Победител: ОУ „Св. Иван Рилски“ – Перник

Сливен

На 6 март в Сливен се включиха 12 училища от областта.

Победител: СУ „Пейо Яворов“ – Сливен, което повтори успеха си от миналата година в тази фаза на турнира.

Предстоящи турнири тази седмица

Областната фаза продължава с нови турнири в страната:



11 март

Смолян

Габрово

Ямбол



12 март

Велико Търново

Монтана

Бургас



13 март

Благоевград – участие ще вземат 15 училища от областта



14 март

Плевен

С програмата "Училищни лъвчета" Български футболен съюз продължава активната си политика за развитие на детско-юношеския футбол и популяризиране на играта сред най-малките. Турнирите дават шанс на хиляди деца от цялата страна да изпитат радостта от футбола, да се състезават, да създават приятелства и да направят първата си стъпка към спорта.