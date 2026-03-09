Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Стартира второто издание на програмата "Училищни лъвчета" за ученици в цяла България

Стартира второто издание на програмата "Училищни лъвчета" за ученици в цяла България

  • 9 март 2026 | 14:09
  • 347
  • 0
Стартира второто издание на програмата "Училищни лъвчета" за ученици в цяла България

Български футболен съюз официално даде старт на второто издание на програмата "Училищни лъвчета" – инициатива за ученици от 2. до 4. клас (8–10 години), която се реализира чрез отдела Grassroots по програмата на UEFA Football in Schools (Футбол в училищата). Основната цел на инициативата е да развие футбола на училищно ниво, да насърчи активния начин на живот и да запали интереса към играта както у момчета, така и у момичета. Чрез програмата децата получават възможност да направят първите си стъпки във футбола, а най-запалените да продължат развитието си в местните клубове.

Турнирната програма се провежда в три последователни фази:

Фаза 1 – Областно ниво (февруари – март)
В първия етап участват училища от всички 28 области на България, разпределени в четири основни зони.

Фаза 2 – Зонално ниво (април)
До втория етап достигат по 8 училища от всяка зона, или общо 32 отбора.

Фаза 3 – Национален финал (май)
Най-добрите 8 училищни отбора (по два от всяка зона) ще се класират за финалния турнир, който и тази година ще се проведе на базата на Национална футболна база "Бояна" в София.

Първите срещи от тазгодишното издание се проведоха още в началото на декември 2025 г., когато София-град стартира областната фаза на програмата (3–5 декември). В рамките на три дни участие взеха 40 училища от столицата.

След оспорвани двубои до зоналната фаза се класираха:
81 ОУ „Виктор Юго“ – София
133 СУ „А. С. Пушкин“ – София
163 ОУ „Черноризец Храбър“ – София

Трите училища спечелиха квотите за столицата и ще продължат към Фаза 2, която ще се проведе през април в София. През февруари и началото на март вече бяха определени първите победители от областните турнири.

София-област
Турнирът се проведе на 24 февруари в Самоков, с участието на 13 училища от региона.
Победител и участник във Фаза 2: СУ „Отец Паисий“ – Самоков

Перник
Срещите се играха на 25 и 26 февруари с участието на 8 училища.
Победител: ОУ „Св. Иван Рилски“ – Перник

Сливен
На 6 март в Сливен се включиха 12 училища от областта.
Победител: СУ „Пейо Яворов“ – Сливен, което повтори успеха си от миналата година в тази фаза на турнира.

Предстоящи турнири тази седмица
Областната фаза продължава с нови турнири в страната:

11 март

Смолян
Габрово
Ямбол

12 март

Велико Търново
Монтана
Бургас

13 март

Благоевград – участие ще вземат 15 училища от областта

14 март

Плевен

С програмата "Училищни лъвчета" Български футболен съюз продължава активната си политика за развитие на детско-юношеския футбол и популяризиране на играта сред най-малките. Турнирите дават шанс на хиляди деца от цялата страна да изпитат радостта от футбола, да се състезават, да създават приятелства и да направят първата си стъпка към спорта.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ком привлече млад нападател

Ком привлече млад нападател

  • 9 март 2026 | 09:41
  • 1018
  • 0
Ивайло Станчев: Равенството в Разград е закономерно

Ивайло Станчев: Равенството в Разград е закономерно

  • 9 март 2026 | 09:32
  • 1369
  • 0
Владо Манчев: Не трябва да навеждаме главата, а да продължаваме да работим

Владо Манчев: Не трябва да навеждаме главата, а да продължаваме да работим

  • 9 март 2026 | 09:27
  • 1888
  • 0
Диан Генчев за успеха на Олимпик

Диан Генчев за успеха на Олимпик

  • 9 март 2026 | 09:24
  • 1212
  • 2
Отбори от Нидерландия също следят звездата на Славия

Отбори от Нидерландия също следят звездата на Славия

  • 9 март 2026 | 09:23
  • 3179
  • 5
Христо Янев ще разговаря с основен играч

Христо Янев ще разговаря с основен играч

  • 9 март 2026 | 09:19
  • 11593
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:0 Лудогорец, греда за "орлите"

Монтана 0:0 Лудогорец, греда за "орлите"

  • 9 март 2026 | 15:30
  • 4254
  • 15
Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

  • 9 март 2026 | 11:10
  • 27155
  • 32
Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

  • 9 март 2026 | 02:15
  • 36837
  • 111
Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

  • 9 март 2026 | 07:35
  • 14002
  • 82
В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

  • 9 март 2026 | 11:43
  • 13759
  • 7
Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

  • 9 март 2026 | 08:51
  • 14849
  • 6