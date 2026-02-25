Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Нов голям успех за българския скуош и талантливата Сиана Жилева

Нов голям успех за българския скуош и талантливата Сиана Жилева

  • 25 фев 2026 | 12:43
  • 220
  • 0
Нов голям успех за българския скуош и талантливата Сиана Жилева

Българският скуош постигна нов голям успех на международната сцена. Талантливата Сиана Жилева завоюва бронз на German Junior Open, който е от категорията Gold.

В мача за третото място във възрастовата група до 19 г. нашето момиче постигна победа над британката Емили-Колчър Портърс 3:1 гейма. Така 17-годишната Жилева и се качи на почетната стълбичка на един от най-силните турнири в календара на Европейската федерация по скуош (ESF) за 2026 година.

Отлично представяне записа и Божана Божилова, която се класира четвърта при 13-годишните.

При момчетата до 15 години Нестор Саплашенко зае пето място само с една загуба и в конкуренция от 63 участници в групата.

В турнира участваха още Ема Божилова (CU19), Емма Петева (GU19), София Георгиева (GU19), Зара Йотова (GU13) и Спас Ибришимов (BU15), които също оставиха сърцата си на корта.

Както е известно, скуошът бе приет в олимпийското семейство и ще направи своя дебют на Игрите в Лос Анджелис 2028.

Следващият международен турнир с българско участие е Austrian Junior Open във Виена от 27 февруари до 2 март.

Междувременно от днес официално започва записването за Националния турнир на България за мъже, жени и деца от 9 до 19 г., което  ще се проведе на 21 и 22 март в зала Fireball в София. Такса за участие няма. Единственото условие е състезателите да бъдат картотекирани към клуб.

Повече информация и записване ТУК!

