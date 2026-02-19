Куртоа стана съсобственик на футболен клуб с Джокович и Фелипе Маса

Отборът на Льо Ман, който се намира на пето място във френската втора дивизия, обяви значително вътрешно преструктуриране. Бразилският инвестиционен фонд Outfield, който се присъедини към клуба през лятото, вече е мажоритарен акционер. Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа също се включи в проекта, като вложи капитал чрез своята инвестиционна компания NxtPlay.
По този начин Куртоа става миноритарен акционер в един от значимите клубове във френския футбол. През лятото Льо Ман съобщи, че Outfield - бразилски фонд, специализиран в спортни инвестиции, е придобил миноритарен дял. В проекта като акционери се включиха и известни личности като Новак Джокович, Фелипе Маса и дори бившият пилот от Формула 1 Кевин Магнусен.
През последните месеци успехите и растежът на Льо Ман са впечатляващи. През миналия сезон в Националния шампионат, третото ниво на френския футбол, тимът беше 13-ти през декември, но после успя да си осигури завръщането в Лига 2. Освен това Отборът записа серия от 20 поредни мача без загуба и достигна до осминафиналите за Купата на Франция.
Самият Фелипе Маса изпълни началния удар в дербито срещу Лавал на 7 февруари, демонстрирайки ангажимента си към клуба.
Новината, че Outfield става мажоритарен собственик, издига Льо Ман на ново ниво. Преди месеци и Джокович изрази подкрепата си в социалните мрежи. Сега към тях се присъединява и Куртоа, който е бил привлечен от отличната работа в клуб с богата история, принуден преди години да изпадне в по-ниски дивизии заради огромни дългове.