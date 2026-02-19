Куртоа стана съсобственик на футболен клуб с Джокович и Фелипе Маса

Популярни
Вход / Регистрирай се
  2. Льо Ман
  • 19 фев 2026 | 16:14
  • 371
  • 0
Отборът на Льо Ман, който се намира на пето място във френската втора дивизия, обяви значително вътрешно преструктуриране. Бразилският инвестиционен фонд Outfield, който се присъедини към клуба през лятото, вече е мажоритарен акционер. Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа също се включи в проекта, като вложи капитал чрез своята инвестиционна компания NxtPlay.

По този начин Куртоа става миноритарен акционер в един от значимите клубове във френския футбол. През лятото Льо Ман съобщи, че Outfield - бразилски фонд, специализиран в спортни инвестиции, е придобил миноритарен дял. В проекта като акционери се включиха и известни личности като Новак Джокович, Фелипе Маса и дори бившият пилот от Формула 1 Кевин Магнусен.

През последните месеци успехите и растежът на Льо Ман са впечатляващи. През миналия сезон в Националния шампионат, третото ниво на френския футбол, тимът беше 13-ти през декември, но после успя да си осигури завръщането в Лига 2. Освен това Отборът записа серия от 20 поредни мача без загуба и достигна до осминафиналите за Купата на Франция.

Самият Фелипе Маса изпълни началния удар в дербито срещу Лавал на 7 февруари, демонстрирайки ангажимента си към клуба.

Новината, че Outfield става мажоритарен собственик, издига Льо Ман на ново ниво. Преди месеци и Джокович изрази подкрепата си в социалните мрежи. Сега към тях се присъединява и Куртоа, който е бил привлечен от отличната работа в клуб с богата история, принуден преди години да изпадне в по-ниски дивизии заради огромни дългове.

