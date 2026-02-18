Кристиано Роналдо пропусна нов мач на Ал-Насър

Кристиано Роналдо отново не игра за Ал-Насър. Този път обаче не става дума за бойкот. Причината бе, че срещата на тима на Жорже Жезус бе от Шампионската лига на Азия 2, а в този турнир наставникът не пуска основните си играчи и те получават почивка. Роналдо не бе в групата за мача, но бе на стадиона, за да подкрепя съотборниците си.

Състезанието е за отборите, които не успеят да намерят място в Шампионската лига на Азия. Днешният двубой на Ал-Насър бе реванш от осминафиналите срещу Аркадаг от Туркменистан. Тимът от Саудитска Арабия спечели с 1:0 в Рияд и с общ резултат 2:0 се класира за четвъртфиналите.

¡AL NASSR CLASIFICA A CUARTOS! 🔵🟡🏆



Con gol de Ghareeb, Al Nassr derrotó 1-0 (Global 2-0) a Arkadag en la vuelta de los Octavos de Final de la AFC Champions League Two.



👉🏼 Cristiano Ronaldo no entró en la convocatoria para darle descanso. pic.twitter.com/eCjsni2noX — Andres ADF 🇬🇹 (@andresNadf) February 18, 2026

Преди няколко дни Роналдо се завърна на терена след стачката, която стана причина да пропусне три мача на своя тим. Кристиано не пропусна да отбележи поредния си гол, като това бе първото му попадение, след като навърши 41 години.