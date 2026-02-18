Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
  Кристиано Роналдо пропусна нов мач на Ал-Насър

Кристиано Роналдо пропусна нов мач на Ал-Насър

  18 фев 2026
  • 259
  • 0
Кристиано Роналдо пропусна нов мач на Ал-Насър

Кристиано Роналдо отново не игра за Ал-Насър. Този път обаче не става дума за бойкот. Причината бе, че срещата на тима на Жорже Жезус бе от Шампионската лига на Азия 2, а в този турнир наставникът не пуска основните си играчи и те получават почивка. Роналдо не бе в групата за мача, но бе на стадиона, за да подкрепя съотборниците си.

Състезанието е за отборите, които не успеят да намерят място в Шампионската лига на Азия. Днешният двубой на Ал-Насър бе реванш от осминафиналите срещу Аркадаг от Туркменистан. Тимът от Саудитска Арабия спечели с 1:0 в Рияд и с общ резултат 2:0 се класира за четвъртфиналите.

Преди няколко дни Роналдо се завърна на терена след стачката, която стана причина да пропусне три мача на своя тим. Кристиано не пропусна да отбележи поредния си гол, като това бе първото му попадение, след като навърши 41 години.

