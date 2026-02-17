БФБаскетбол обяви свободен вход за подрастващите от школите за мачовете от efbet Купа на България

Българската федерация по баскетбол и домакините от Балкан правят жест към най-малките фенове за предстоящите мачове от турнира efbet Купа България 2026 за мъже. "Арена Ботевград" ще приеме срещите от Финалната осмица на надпреварата в периода от 19 до 22 февруари.
Подрастващите от баскетболните клубове и школи, членове на БФБаскетбол, могат да посетят като група залата във всеки един от дните на Купата на България при вход свободен. Това може да се случи при следните условия:
- Организирана група от състезатели на клуба;
- С придружител - треньор на клуба;
- С предварителна заявка за размера на групата към БК Балкан;
- Родителите не могат да влизат безплатно и трябва да имат закупен билет - онлайн или на касите в залите;
- Заявката да е направена поне 48 часа преди деня на посещение;
„Домакинът Балкан приема заявки за групови посещения на надпреварата, като те се отправят на имейл адрес - bcbalkan@abv.bg или към Стефка Славова - 0897941620“, информираха от БФБаскетбол.