БФБаскетбол обяви свободен вход за подрастващите от школите за мачовете от efbet Купа на България

Българската федерация по баскетбол и домакините от Балкан правят жест към най-малките фенове за предстоящите мачове от турнира efbet Купа България 2026 за мъже. "Арена Ботевград" ще приеме срещите от Финалната осмица на надпреварата в периода от 19 до 22 февруари.

Подрастващите от баскетболните клубове и школи, членове на БФБаскетбол, могат да посетят като група залата във всеки един от дните на Купата на България при вход свободен. Това може да се случи при следните условия:

- Организирана група от състезатели на клуба;

- С придружител - треньор на клуба;

- С предварителна заявка за размера на групата към БК Балкан;

- Родителите не могат да влизат безплатно и трябва да имат закупен билет - онлайн или на касите в залите;

- Заявката да е направена поне 48 часа преди деня на посещение;

„Домакинът Балкан приема заявки за групови посещения на надпреварата, като те се отправят на имейл адрес - bcbalkan@abv.bg или към Стефка Славова - 0897941620“, информираха от БФБаскетбол.