Пау Гасол потвърди участието си в планираната нова лига НБА Европа

Именитият испански бивш баскетболист Пау Гасол потвърди участието си в планираната нова европейска лига, подкрепена от Националната баскетболна асоциация (НБА) и Международната федерация по баскетбол (ФИБА) - широко наричана НБА Европа.

„Към този момент няма определена роля, просто работя с НБА, с ФИБА и разговарям с някои отбори, за да видя каква трябва да бъде еволюцията на растежа на баскетбола в Европа. Оттам нататък ще видим каква роля ще играя в крайна сметка, независимо дали е на ниво лига или с отбор. Мисля, че има значителна възможност да направя крачка напред и да помогна на нашия спорт да се развива на Стария континент“, коментира 45-годишният Гасол пред испанското издание Mundo Deportivo.

Роденият в Барселона Пау Гасол поддържа добри връзки с тима на Барселона, въпреки че клубът наскоро избра да остане в Евролигата, вместо да се включи в новия проект.

„Връзката ми с Барселона е естествена и очевидна. Отвъд всяка конкретна роля, приоритет за клуба е да схване основната концепция и да си сътрудничим с НБА по стратегически подход. В крайна сметка това представлява голяма промяна в представата за европейския баскетбол и оперативния модел на клуба. Трябва да напредваме към тази цел постепенно, но сме уверени, че резултатът ще бъде положителен за всички участници“, обясни испанецът.

„Нашата крайна цел е да превърнем европейския баскетбол в устойчив модел - такъв с реален потенциал за растеж, а не в губещ спорт. Имаме уникална възможност да изградим нови взаимоотношения и различен модел, който предлага много по-голям марж за въздействие от това, което сме виждали досега. Трябва да променим подхода си, да дефинираме стратегията си и да изградим стабилна основа от самото начало“, продължи Пау Гасол и каза още:

„Баскетболът е спорт от световно значение и вярвам, че имаме възможността да го подобрим както като преживяване, така и като зрелище, надхвърляйки магията на самата игра.“

НБА и ФИБА са се насочили към октомври 2027 година като начало на новата лига на НБА Европа.