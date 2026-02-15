Гьозтепе пропусна златен шанс да се доближи до третото място

Воденият от Станимир Стоилов отбор на Гьозтепе записа второ поредно нулево равенство в турския шампионат. Този път това стана при домакинството на Кайзериспор в среща от 22-рия кръг. Така тимът на българския наставник пропусна шанса да се доближи на две точки до третия Трабзонспор, който в събота загуби с 2:3 от Фенербахче.

Българският халф в редиците на Гьозтепе Филип Кръстев започна като титуляр и във втория си мач. Бившият футболист на Славия и Левски остана на терена до финалните минути, като беше заменен в добавеното време.

“Гьоз-Гьоз” направи силнна първа част, но след паузата съперникът - макар основно да се защитаваше - също заигра добре. В крайна сметка домакините отравиха повече точни и като цяло удари към вратата, но стражът им Матеуш Лис заслужи най-висока оценка в двубоя.

След седмица (22 февруари) Стоилов ще изведе Гьозтепе срещу Бешикташ в Истанбул.