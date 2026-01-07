Хамбургер привлече американски национал от Чемпиъншип

Популярни
  • 7 яну 2026 | 20:20
Хамбургер подписа с американския нападател Деймиън Даунс под наем до края на сезона, съобщи клубът от Бундеслигата. 21-годишният Даунс пристига от английския клуб от Чемпиъншип Саутхамптън, където игра шест месеца след трансфер от Кьолн, който спечели промоция за Бундеслигата заедно с Хамбургер през лятото.

Роденият в Германия нападател отбеляза 13 гола в 42 мача за Кьолн, но не успя да се разпише за Саутхамптън.

„През последните няколко дни работихме изключително усилено, за да подпишем с Деймиън. Това попълнение показва как можем да бъдем убедителни в това колко желана дестинация сме за играчите“, каза членът на борда на Хамбургер - Ерик Хувер.

Снимки: Gettyimages

