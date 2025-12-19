Нюрнбергер и Дармщат пропиляха два гола аванс срещу пряк конкурент за промоцията

Отборът на Дармщат, за който се състезава българинът Фабиан Нюрнбергер, записа равенство 2:2 срещу тима на Падерборн в среща от 17-ия кръг на Втора Бундеслига.

И двата тима можеха да се изкачат в зоната на директната промоция за германския елит, но останаха с по 33 точки, колкото има и вторият Елвесберг, който обаче тепърва трябва да изиграе своя мач от кръга. Същото важи и за лидера Шалке 04, който може да направи важна стъпка към завръщането в Бундеслигата при успех през идния уикенд.

Нюрнбергер стартира двубоя на резервната скамейка и се появи малко преди края на редовното време. В 73-ата минута българинът замени Фабиан Хюланд.

Гостите от Дармщат трябва да съжаляват, че не прибраха пълния комплект от точки, тъй като те се оттеглиха на почивката с два гола преднина. Първо Марко Рихтер откри резултата в 4-ата минута, а в 37-ата — Килиан Коредор отбеляза.

Така през втората част вместо гостите да затворят срещата с трето попадение, те се прибраха и допуснаха частичен обрат. Първо, Мирка Баур върна надеждите за домакините от Падерборн и намали изоставането им до само един гол в 55-ата минута. Десетина минути след като Нюрнбергер се появи в играта, неговият тим преживя истинско разочарование, тъй като съдията отсъди дузпа за съперника. С изпълнението се нагърби Себастиан Клас и в 85-ата минута оформи крайния резултат.

Това бе и последният мач на Дармщат през 2025 г., като се очертава доста дълга почивка за Фабиан Нюрнбергер и компания. Следващият им двубой е чак на 18 януари 2026 г., като в него ще срещнат тима на Бохум, който съвсем доскоро бе в германския елит, а към момента се намира в средата на таблицата и изглежда, че няма да се завърне скоростно в Бундеслигата.