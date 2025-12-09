Стилиян Стоев: На Balkan ASG pro camp създаваш нови приятелства и си подобряваш уменията

Стилиян Стоев e поредният играч, който си тръгна от кампа в Ботевград с чудесно впечатление. Пред официалния сайт на Балкан той определи организацията като "отлична".

- Стилиян, ти вече имаш опит с международни кампoве на ASG в Черна гора. Как би сравнил Balkan ASG Pro Camp с предишните събития, в които си участвал?

- ASG кампа в Черна Гора беше първият от такова високо ниво, в който участвам. Интензивността на тренировките, отношението на треньорите към всеки детайл и към нас състезателите, мотивацията и енергията, която ни даваха, бяха от ключово значение. Когато разбрах, че Балкан Ботевград ще организират съвместен камп с АSG, не се и замислих да участвам отново. Никой друг камп, в който съм участвал, не може да бъде сравнен с този. Вниманието, което получава всеки един състезател е безценно.

- Кое ти направи най-силно впечатление по време на тазгодишния Balkan ASG Pro Camp – организация, тренировки, треньорски щаб, атмосфера?

- Най-силно впечатление ми направи треньорския щаб, защото треньорите наблягат и на най-малките детайли, които трябва да прилагаме в играта. Организацията беше отлична, а атмосферата ме стимулираше да работя здраво.

- Като състезател, израснал в юношеската школа на БК Балкан, какво означаваше за теб да участваш в толкова висококачествен камп на „свой терен“?

- За мен това означава наистина много, защото ходих чак до Черна Гора за кампа на ASG, а сега те идват в моя град и чувството е неописуемо, когато си разбрал, че имаш възможност пак да тренираш на толкова високо ниво! Много се радвам за възможността, която ни дават от Балкан и с радост ще се включвам, когато мога.

- Кои упражнения или методи на трениране бяха най-полезни за теб и как смяташ да ги прилагаш в бъдещата си подготовка?

- За мен най-полезните упражнения бяха за стрелба.

- Имал си повиквателни и за националния отбор. Смяташ ли, че кампът ти помогна да доразвиеш качества, които са ключови за националната селекция?

- Мисля, че ще ми помогне доста, защото вече се набляга на детайли, които треньорите искат да видят във всеки добър играч.

- Имаше ли конкретни съвети от треньорите, които ще запомниш и които ти направиха най-силно впечатление?

- Да. Имаше много съвети от треньорите. Ще запомня най-много упражненията за подаване и за защита. Най-силни впечатления ми направиха всеотдайността и профисионализмът от страна на треньорите.

- Какво беше усещането да тренираш заедно с други талантливи играчи от България и чужбина? Създадохте ли нови приятелства и полезни контакти?

- Чувството е уникално, защото тренираш с други талантливи играчи и създаваш нови приятелства, както с деца от България, така и от чужбина.

- Кои моменти от кампа би определил като най-запомнящи се?

- Най-запомнящите моменти от кампа са състезанията, на които трябва приложиш всичко, което си научил.

- Как участието в Balkan ASG Pro Camp ти помогна да оцениш собственото си развитие и на какво би искал да наблегнеш занапред?

- Участието ми в Balkan ASG pro camp наистина много ми помогна в индивидуалното ми развитие. Занапред ще наблегна на играта ми без топка.

- Какво би казал на по-младите играчи от школата на Балкан, които мечтаят да участват в подобни кампoве?

- Да се запишат на Balkan ASG pro camp, защото създаваш нови приятелства и си подобряваш баскетболните умения.

Снимка: balkan-basket.com