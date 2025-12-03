Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Булевард
  3. Ана Иванович и Бастиан Швайнщайгер се разделят официално

Ана Иванович и Бастиан Швайнщайгер се разделят официално

  • 3 дек 2025 | 13:16
  • 302
  • 1
Ана Иванович и Бастиан Швайнщайгер се разделят официално

Бившият германски футболен национал Бастиан Швайнщайгер и бившата номер 1 в световната ранглиста по тенис Ана Иванович се разделят официално, след като сръбкинята е подала документи за развод в съда в Мюнхен през миналия месец, съобщава „Билд“.

38-годишната Иванович изтъква „непреодолими различия“ и „несъвместимост“ като причини за искането си за разтрогване на брака им. Делото ще бъде разгледано през 2026 година.

Двамата са в обтегнати отношения от доста време, а за проблемите им публично се разбра през пролетта, когато стана ясно, че Швайнщайгер има извънбрачна връзка с българката Силва Капитанова от лятото на 2024 година, като двамата вече живеят заедно през последните няколко месеца. Според информации в германските медии бившата тенисистка е била готова да прости изневярата на съпруга си в името на семейството им, но бившият футболист заявил, че иска „личната си свобода“.

Сега Иванович съди 41-годишния Швайнщайгер и за издръжка за трите им деца – Лука (7 години), Леон (6) и Тео (2), с които тя живее в Палма де Майорка (Испания).

Световният първенец с Бундестима от Мондиал 2014 и шампионката от „Ролан Гарос“ през 2008 година се запознават през 2014 година в Ню Йорк и се женят през юли 2016 година във Венеция.

Следвай ни:

Още от Булевард

Фернандо Алонсо ще става баща?

Фернандо Алонсо ще става баща?

  • 2 дек 2025 | 13:37
  • 2321
  • 0
Рожденикът Александър Николов впечатли с изпълнение на Металика!

Рожденикът Александър Николов впечатли с изпълнение на Металика!

  • 30 ное 2025 | 11:42
  • 18981
  • 6
Уникално в света: Реал Мадрид пуска ексклузивна колекция от диаманти

Уникално в света: Реал Мадрид пуска ексклузивна колекция от диаманти

  • 29 ное 2025 | 12:05
  • 3054
  • 7
Лили разпали страстите с изумителното си тяло

Лили разпали страстите с изумителното си тяло

  • 28 ное 2025 | 17:30
  • 7098
  • 1
Бивша на Гришо пръска сексапил по бански

Бивша на Гришо пръска сексапил по бански

  • 28 ное 2025 | 16:35
  • 3870
  • 3
Риалити звезда напомни за сексапила си

Риалити звезда напомни за сексапила си

  • 28 ное 2025 | 15:58
  • 5052
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Септември 0:0 ЦСКА 1948

Септември 0:0 ЦСКА 1948

  • 3 дек 2025 | 13:00
  • 2027
  • 2
Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

  • 3 дек 2025 | 08:00
  • 8294
  • 40
Берое и Урибе ще опитат да вземат нещо от Черно море

Берое и Урибе ще опитат да вземат нещо от Черно море

  • 3 дек 2025 | 08:26
  • 5845
  • 7
Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

  • 3 дек 2025 | 09:24
  • 9656
  • 15
Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

  • 3 дек 2025 | 12:15
  • 4056
  • 11
Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

  • 2 дек 2025 | 23:59
  • 47689
  • 370