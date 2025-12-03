Ана Иванович и Бастиан Швайнщайгер се разделят официално

Бившият германски футболен национал Бастиан Швайнщайгер и бившата номер 1 в световната ранглиста по тенис Ана Иванович се разделят официално, след като сръбкинята е подала документи за развод в съда в Мюнхен през миналия месец, съобщава „Билд“.

38-годишната Иванович изтъква „непреодолими различия“ и „несъвместимост“ като причини за искането си за разтрогване на брака им. Делото ще бъде разгледано през 2026 година.

Двамата са в обтегнати отношения от доста време, а за проблемите им публично се разбра през пролетта, когато стана ясно, че Швайнщайгер има извънбрачна връзка с българката Силва Капитанова от лятото на 2024 година, като двамата вече живеят заедно през последните няколко месеца. Според информации в германските медии бившата тенисистка е била готова да прости изневярата на съпруга си в името на семейството им, но бившият футболист заявил, че иска „личната си свобода“.

Сега Иванович съди 41-годишния Швайнщайгер и за издръжка за трите им деца – Лука (7 години), Леон (6) и Тео (2), с които тя живее в Палма де Майорка (Испания).

Световният първенец с Бундестима от Мондиал 2014 и шампионката от „Ролан Гарос“ през 2008 година се запознават през 2014 година в Ню Йорк и се женят през юли 2016 година във Венеция.