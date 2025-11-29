Чудесно представяне и гарантиран полуфинал за Божидар "bzm" Богданов в BLAST Slam V

Отборът на Tundra Esports, част от който е българинът Божидар "bzm" Богданов, успя да се класира за плейофите без почти никакви проблеми в турнира по Dota 2 - BLAST Slam V.

We win, finishing the group with a score of 10-1.



We've made it to the Blast V playoffs! pic.twitter.com/fCKVfMkihX — TUNDRA (@TundraEsports) November 29, 2025

Днес, в последния ден от груповата фаза на шампионата, Богданов и компания записаха два успеха - срещу Tidebound и стария тим на Богданов - OG, като по този начин оглавиха групата с 10 победи и 1 загуба.

Поради чудесния си резултат отборът на Tundra ще играе направо в плейофната фаза на турнира с награден фонд от 1 млн. долара.