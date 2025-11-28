Популярни
Бившата на Скоти Пипън лъсна без бельо до 20 години по-младото си гадже

  • 28 ное 2025 | 13:27
  • 234
  • 0
Бившата на Скоти Пипън лъсна без бельо до 20 години по-младото си гадже

Ларса Пипън определено се наслаждава на живота, както и на връзката с 20 години по-младото си гадже. Бившата съпруга на НБА легендата Скоти Пипън лъсна без бельо на една от снимките, която нейният любим Джеф Коби сподели в профила си в Инстаграм.

Риалити звездата и баскетболистът бяха на поредно светско събитие, а цепката на роклята на Ларса подсказа, че тя не носи нищо под нея. Под поста на гаджето й пък не спират да валят лайкове и коментари от неговите 14 7000 последователи в социалната мрежа.

