Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. OG обяви привличането на Тимур "FL4MUS" Марев

OG обяви привличането на Тимур "FL4MUS" Марев

  • 27 ное 2025 | 17:34
  • 245
  • 0
OG обяви привличането на Тимур "FL4MUS" Марев

Отборът по електронни спортове на OG обяви финализирането на своя състав в Counter-Strike с привличането на 21-годишния Тимур "FL4MUS" Марев.

Талантливият играч преминава в организацията под формата на дългосрочен заем от Virtus.pro с опция за постоянен трансфер.

Изпълнителният директор на OG Ксавие Освалд сподели ентусиазма си относно трансфера с думите:

"Привличането на FL4MUS е голям успех за нашия проект. Той е млад, безстрашен и вече способен да демонстрира представления на световно ниво.

Феновете с нетърпение очакват да го видят отново в топ форма и ние споделяме това вълнение".

Снимка: OG

Следвай ни:

Още от eSports

Божидар "bzm" Богданов и Tundra с успехи и в ден №2 от BLAST Slam V

Божидар "bzm" Богданов и Tundra с успехи и в ден №2 от BLAST Slam V

  • 27 ное 2025 | 13:14
  • 304
  • 0
Fnatic е пред финализиране на състава си

Fnatic е пред финализиране на състава си

  • 27 ное 2025 | 11:34
  • 478
  • 0
Йонас "SabeRLight-" Волек е новият играч на Virtus.Pro

Йонас "SabeRLight-" Волек е новият играч на Virtus.Pro

  • 26 ное 2025 | 17:39
  • 337
  • 0
Bilibili Gaming с нов треньор за VCT 2026

Bilibili Gaming с нов треньор за VCT 2026

  • 26 ное 2025 | 14:50
  • 574
  • 0
Легенда в League of Legends ще подпише със Seninels

Легенда в League of Legends ще подпише със Seninels

  • 26 ное 2025 | 12:30
  • 641
  • 0
Мощно начало в BLAST Slam V за Божидар "bzm" Богданов и Tundra

Мощно начало в BLAST Slam V за Божидар "bzm" Богданов и Tundra

  • 26 ное 2025 | 10:19
  • 323
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Селта, "орлите" с изненадващ състав

11-те на Лудогорец и Селта, "орлите" с изненадващ състав

  • 27 ное 2025 | 18:48
  • 1509
  • 4
Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

  • 27 ное 2025 | 15:12
  • 9288
  • 14
Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

  • 27 ное 2025 | 17:45
  • 4374
  • 1
Очаквайте на живо: България - Армения

Очаквайте на живо: България - Армения

  • 27 ное 2025 | 18:05
  • 2331
  • 0
Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

  • 27 ное 2025 | 14:32
  • 3965
  • 6
Време е Лига Европа да бъде преполовена

Време е Лига Европа да бъде преполовена

  • 27 ное 2025 | 07:41
  • 7885
  • 1