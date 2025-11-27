OG обяви привличането на Тимур "FL4MUS" Марев

Отборът по електронни спортове на OG обяви финализирането на своя състав в Counter-Strike с привличането на 21-годишния Тимур "FL4MUS" Марев.

Талантливият играч преминава в организацията под формата на дългосрочен заем от Virtus.pro с опция за постоянен трансфер.

Изпълнителният директор на OG Ксавие Освалд сподели ентусиазма си относно трансфера с думите:

"Привличането на FL4MUS е голям успех за нашия проект. Той е млад, безстрашен и вече способен да демонстрира представления на световно ниво.

Феновете с нетърпение очакват да го видят отново в топ форма и ние споделяме това вълнение".

Снимка: OG