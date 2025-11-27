Популярни
Мемфис надделя над Ню Орлиънс след продължение

  • 27 ное 2025 | 12:56
  • 259
  • 0
Мемфис надделя над Ню Орлиънс след продължение

Мемфис Гризлис победи Ню Орлиънс Пеликанс със 133:128 след продължение в турнира за Купата на НБА. Редовното време завърши при 122:122, а „гризлитата“ се ориентираха по-добре в допълнителната част, преодолявайки двете тройки на играча на Пеликанс Хосе Алварадо, и затвориха срещата.

След този успех Мемфис се изкачи на второто място в групата си с баланс от 2-1, зад ЛА Лейкърс, а Ню Орлиънс е последен без победа от четири изиграни мача.

Джейрън Джаксън Джуниър отбеляза 27 точки за Гризлис, а Джейлън Уелс добави 25. Зак Еди завърши с дабъл-дабъл с 21 точки и 15 борби.

За „пеликаните“ Алварадо вкара 6 от 11 опита отдалеч за 24 точки, а Садик Бей записа 18 точки и 10 борби.

