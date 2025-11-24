Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 11:00 Теодор Салпаров гост в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Кейл Макар отбеляза единствения гол при победа на Колорадо над Чикаго

Кейл Макар отбеляза единствения гол при победа на Колорадо над Чикаго

  • 24 ное 2025 | 09:22
  • 273
  • 0
Кейл Макар отбеляза единствения гол при победа на Колорадо над Чикаго

Кейл Макар бе точен във втората третина, а Скот Уеджууд направи 22 спасявания и Колорадо Аваланш спечели с 1:0 срещу Чикаго Блекхоукс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така "лавините" записаха 37-ата си точка и поведоха със седем на втория в Централната дивизия и Западната конференция Далас Старс.

Колорадо отбеляза единственото попадение след 18:21 минути игра във втората третина, възползвайки се от грешка на вратаря на съперника Спенсър Найт. Тристен Нилсен стреля неточно и Макар взе шайбата, след което преодоля стража за крайното 1:0.

Уеджууд запази преднината на Аваланш с първия си шътаут за сезона, а Чикаго не успя да отбележи гол в първи мач. Така Блекхоукс останаха с 24 точки и са на шесто място в Централната дивизия.

Йеспер Валстедт направи 32 спасявания и записа трети шътаут за сезона при победа на Минесота Уайлд с 3:0 срещу Уинипег Джетс. Данила Юров и Брок Фейбър бяха точни във втората третина, а Кирил Капризов отбеляза 13-ия си гол за сезона и тимът от Минеаполис спечели 28-та си точка, с което се нарежда на трето място в Централната дивизия. Джетс са с четири по-малко.

Кайл Палмери отбеляза единственото попадение и Ню Йорк Айлъндърс спечели с 1:0 срещу Сиатъл Кракен. Нюйоркчани са с 28 точки и са втори в Столичната дивизия, докато Кракен се намира на същата позиция в Тихоокеанската с идентичен актив.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 24 ное 2025 | 06:47
  • 774
  • 0
Иван Дончев отпадна на четвъртфиналните репешажи на 1000 метра на Световната купа по шорттрек в Полша

Иван Дончев отпадна на четвъртфиналните репешажи на 1000 метра на Световната купа по шорттрек в Полша

  • 23 ное 2025 | 19:50
  • 1523
  • 0
Владимир Зографски зае 24-та позиция във втория старт от Световната купа в Лилехамер

Владимир Зографски зае 24-та позиция във втория старт от Световната купа в Лилехамер

  • 23 ное 2025 | 19:13
  • 1661
  • 0
Владимир Зографски с 19-и резултат в квалификацията за второто състезание в Лилехамер

Владимир Зографски с 19-и резултат в квалификацията за второто състезание в Лилехамер

  • 23 ное 2025 | 17:01
  • 706
  • 0
Микаела Шифрин доминира и във втория слалом в Гургъл! Записа победа №103 в Световната купа

Микаела Шифрин доминира и във втория слалом в Гургъл! Записа победа №103 в Световната купа

  • 23 ное 2025 | 16:58
  • 1609
  • 1
Александър Георгиев ще пази за тима на Спартак Москва в Континенталната хокейна лига

Александър Георгиев ще пази за тима на Спартак Москва в Континенталната хокейна лига

  • 23 ное 2025 | 10:47
  • 729
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Теодор Салпаров гостува в Block Out

Теодор Салпаров гостува в Block Out

  • 23 ное 2025 | 10:09
  • 148
  • 1
Интересен сблъсък във Враца

Интересен сблъсък във Враца

  • 24 ное 2025 | 07:27
  • 2247
  • 9
Милан възтържествува над Интер, Менян се превърна в герой за "росонерите"

Милан възтържествува над Интер, Менян се превърна в герой за "росонерите"

  • 23 ное 2025 | 23:45
  • 31189
  • 81
Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

  • 24 ное 2025 | 07:12
  • 6849
  • 3
Реал Мадрид с още една грешка, спорен “кървав” гол спаси “кралете” от загуба

Реал Мадрид с още една грешка, спорен “кървав” гол спаси “кралете” от загуба

  • 23 ное 2025 | 23:56
  • 36117
  • 220
Левски и Локомотив Пловдив затварят деветия кръг на Sesame НБЛ

Левски и Локомотив Пловдив затварят деветия кръг на Sesame НБЛ

  • 24 ное 2025 | 07:05
  • 4772
  • 0