Кейл Макар отбеляза единствения гол при победа на Колорадо над Чикаго

Кейл Макар бе точен във втората третина, а Скот Уеджууд направи 22 спасявания и Колорадо Аваланш спечели с 1:0 срещу Чикаго Блекхоукс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така "лавините" записаха 37-ата си точка и поведоха със седем на втория в Централната дивизия и Западната конференция Далас Старс.

Колорадо отбеляза единственото попадение след 18:21 минути игра във втората третина, възползвайки се от грешка на вратаря на съперника Спенсър Найт. Тристен Нилсен стреля неточно и Макар взе шайбата, след което преодоля стража за крайното 1:0.

Cale Makar makes no mistake on the rebound! 🥬 pic.twitter.com/LeR2SoovfN — NHL (@NHL) November 24, 2025

Уеджууд запази преднината на Аваланш с първия си шътаут за сезона, а Чикаго не успя да отбележи гол в първи мач. Така Блекхоукс останаха с 24 точки и са на шесто място в Централната дивизия.

Йеспер Валстедт направи 32 спасявания и записа трети шътаут за сезона при победа на Минесота Уайлд с 3:0 срещу Уинипег Джетс. Данила Юров и Брок Фейбър бяха точни във втората третина, а Кирил Капризов отбеляза 13-ия си гол за сезона и тимът от Минеаполис спечели 28-та си точка, с което се нарежда на трето място в Централната дивизия. Джетс са с четири по-малко.

ANOTHER SHUTOUT FOR WALLSTEDT 🙅‍♂️



Jesper Wallstedt collects his third @pepsi shutout in his last four games! pic.twitter.com/mexPM4ty66 — NHL (@NHL) November 23, 2025

Кайл Палмери отбеляза единственото попадение и Ню Йорк Айлъндърс спечели с 1:0 срещу Сиатъл Кракен. Нюйоркчани са с 28 точки и са втори в Столичната дивизия, докато Кракен се намира на същата позиция в Тихоокеанската с идентичен актив.